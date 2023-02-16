MSB kaynakları 'İspanyol devriyesi' iddialarını yalanladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "İspanya ordusunun İskenderun'da devriye görevi gerçekleştirdiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2023 09:57, Son Güncelleme : 16 Şubat 2023 09:58
Bazı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında, "İspanya ordusuna bağlı zırhlı araçların İskenderun ve sahil bölgesinde devriye görevi" yaptığı iddiasına ilişkin görüntüler yer almıştı.
Bakanlık kaynakları, bu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek, görüntülerin depremin ardından yardım için bölgeye gelen İspanya Silahlı Kuvvetlerine ait araçların arama-kurtarma bölgesine intikali sırasında çekildiğini bildirdi.