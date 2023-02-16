Dolar günü 18,85 TL'den tamamladı
Güne yatay bir seyirle başlayan dolar, günü 18,85 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2023 18:21, Son Güncelleme : 16 Şubat 2023 18:21
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,8500
|18,8510
|18,8540
|18,8550
|Avro
|20,1210
|20,1220
|20,0950
|20,0960
|Sterlin
|22,5540
|22,6650
|22,5320
|22,6450
|İsviçre Frangı
|20,3240
|20,4260
|20,2900
|20,3920
|ANKARA
|ABD Doları
|18,8200
|18,9000
|18,8240
|18,9040
|Avro
|20,0810
|20,1610
|20,0550
|20,1350
|Sterlin
|22,4940
|22,7040
|22,4720
|22,6820