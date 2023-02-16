Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 17 köy yolu ulaşıma kapandı
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2023 10:59, Son Güncelleme : 16 Şubat 2023 11:01
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 2 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da 13 ve Kars'ta 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.