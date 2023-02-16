Doğan Cüceloğlu'nun oğlu, babası hakkında yazdığı kitabın gelirini bağışlayacak

- Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ABD'de yaşayan oğlu Timur Cüceloğlu, babasıyla anılarını yazdığı kitabın piyasaya yeni çıkan İngilizce baskısının gelirinin büyük kısmını Türkiye'deki depremzedelere bağışlayacağını belirtti.

California'nın San Francisco şehrinde yaşayan Cüceloğlu, babasının ölümünün ikinci yılında iş gezisi için geldiği New York'ta AA'ya konuştu.

Babasının ölümü için "İki yıl, daha dün gibi, eminim birçokları için de öyledir." ifadesini kullanan Timur Cüceloğlu, duygularını şöyle dile getirdi:

"Şok çok büyüktü, bir yumruk, bir bıçak gibi ama herkes için olduğu gibi sanırım etkisini yitirdi. Ama gerçek orada duruyor."

Cüceloğlu, geçen yıl yazdığı babası ile doğa gezilerini anlatan "Bir Savaşçı'dan Dersler" kitabının İngilizce versiyonunu da yeni bastırarak internetten satışa sunduklarını belirterek "Bu İngilizce versiyonu için, gelirlerinin bir kısmı TEMA'ya ve belki de çoğunluğu deprem yardımlarına olacak." dedi.

Kitabın İngilizce baskısının, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin olduğu bir döneme denk geldiğini söyleyen Cüceloğlu, şöyle devam etti:

"Belki de kitap hakkında konuşmak için doğru bir zamanlama değil ama bunun ABD'de Türkiye hakkında daha fazla farkındalık yaratmak için bir şans olduğunu düşünüyorum. Babamın ölümünün ikinci yıl dönümü civarında, bu fırsatta üzerime düşeni yapıp bunun olumlu olduğunu hissediyorum ve o yüzden bunu yapacağım."

ABD'de Türk insanı üzerinde büyük bir etki bırakan babasını tanımak isteyen yüzlerce iş arkadaşı ve dostu olduğuna da işaret eden Cüceloğlu, "Bence anne babasını kaybetmiş herkes, onların mirasını sürdürmenin ehemmiyetinin çok daha önemli hale geldiğini anlıyor." dedi.

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, 16 Şubat 2021'de, Beşiktaş Akatlar'daki evinde ölü bulunmuş, başlatılan soruşturma üzerine İstanbul Adlı Tip Kurumunca yapılan incelemede aort yırtılması sonucu hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Mersin'in Silifke ilçesinde doğan ve 83 yaşında hayata veda eden Cüceloğlu, ardında onlarca kitap ile sayısız makale, konferans, seminer ve televizyon programı bıraktı.

Doğan Cüceloğlu'nun ABD'de yaşayan oğlu Timur Cüceloğlu da Aralık 2021'de, babası ile yaptığı doğa yürüyüşlerini anlatan "Bir Savaşçı'dan Dersler" adlı hatıra kitabını kaleme almıştı.