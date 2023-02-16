MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü15.02.2023 tarih ve 704402 18 sayılı ve "Geçici Görevlendirme İşlemleri" konulu yazı yayımladı.Olağanüstü hal kapsamında 15/2/2023 tarihli ve 122 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ilgili mevzuattaki şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın, olağanüstü halin gerekli kıldığı durumlar sebebiyle olağanüstü hal kapsamındaki illerde ihtiyaç duyulan birim veya hizmetlerde görevlendirilebilir." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, Bakanlığımız bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli personelin olağanüstü hal ilan edilen bölgede bulunan illere geçici görevlendirme işlemleri aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde geçici görevlendirmeleri gerçekleştirilecektir.

1-Geçici görevlendirme talepleri, kişisel şifre kullanmak suretiyle MEBBİS başvuru modülü üzerinden alınacaktır.

2-Geçici görevlendirme başvuruları, personelin görev yaptığı valilikçe değerlendirilerek uygun görülenler modül üzerinden onaylanacaktır.

3-MEBBİS başvuru modülü üzerinden başvuru yapamayan personel, geçici görevlendirme taleplerini içeren dilekçeleri ile başvuruda bulunabilecek; başvuruları uygun görülenlerin talepleri valiliklerce Bakanlığa bildirilecektir.

4-Başvuruları uygun görülenlerin geçici görevlendirmeleri bölgeden bildirilen personel ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlıkça yapılacaktır.

5-İl emrine geçici görevlendirilenlerin görev yerleri valiliklerce belirlenecektir.