TİSK depremzedelere psikolojik ve tıbbi danışmanlık hizmeti sunacak

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere kurduğu destek hattıyla psikolojik ve tıbbi danışmanlık hizmeti sunacak.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamada, Konfederasyonun afetin ilk gününden bu itibaren üye sendikaları ve tüm üye işletmeleri ile felaketin yaralarını en kısa sürede sarmak üzere bölge halkının yanında olduğu belirtildi.

Öncelikli ihtiyaçlar olarak belirlenen barınmadan ısınmaya, tıbbi malzemelerden temel gıda ve hijyen ürünlerine kadar birçok desteğin bölgeye ulaşması için yürütülen çalışmaların tüm TİSK ekosisteminin katkılarıyla hızla sürdürüldüğü vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Konfederasyon, tüm bu desteklere ek olarak depremzede ve yakınlarına bundan sonraki süreçte destek olmak amacıyla ücretsiz olarak psikolojik danışmanlık ve tıbbi danışmanlık hizmeti sunmaya başlayacak. TİSK Mikrocerrahi Vakfı desteği ile geçen yıllarda başlatılan ücretsiz destek hattı hizmeti, TİSK Depremzede Destek Hattı olarak kullanılacak. Başta depremzedeler olmak üzere, depremden etkilenen tüm vatandaşlar, TİSK Depremzede Destek Hattı'na 0 212 800 34 44 numaralı telefon ile ulaşarak uzman psikolog ve sağlık çalışanı desteğinden 7/24 yararlanabilecekler. Verilecek hizmetlerin her aşamasının güvenliği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kalite standartlarıyla sağlanacak. Depremzede ve yakınları ihtiyaç duymaları halinde online psikolojik desteğe ve tıbbi bilgiye hızlıca ulaşabilecek. Depremzede ve yakınlarına bir nebze de olsa destek olması için hayata geçirilen TİSK Depremzede Destek Hattı'na deprem bölgesindeki vatandaşlarımız başta olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız ücretsiz olarak erişebilecek."