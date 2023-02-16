Depremde 'kültürel miras taşıyıcısı' dengbej Tanrıverdi ve ailesi de hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazı altında kalan "kültürel miras taşıyıcısı" dengbej Mehmet Tanrıverdi ve ailesi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde merkez Yenişehir ilçesinde yıkılan Galeria İş Merkezi'nin üstündeki sitede oturan dengbej Mehmet Tanrıverdi (77), eşi Servet ile çocukları Neriman, Ayfer ve Yunus Tanrıverdi enkazda kaldı.

Ekiplerin çalışması sonucu Tanrıverdi ve ailesinin cansız bedenleri enkazdan çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen, icra ettiği sanatı geleneksel aktarım yöntemleriyle öğrenen ve öğretebilen, sanatında belli bir olgunluğa erişmiş eserler ortaya koyabilen, "somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları"na Diyarbakırlı dengbejler de dahil olmuştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince açılan "Dengbej Evi"nde seslendirdikleri türkülerle binlerce yıllık geleneği yaşatan ve Tanrıverdi'nin de aralarında bulunduğu 13 dengbej "kültürel miras taşıyıcısı" olmuştu. Geçmişte köy köy dolaşarak, son yıllarda da "Dengbej Evi"nde sanatlarını icra etmeyi sürdüren Tanrıverdi'ye "Sanatçı Tanıtma Kartı" verilmişti.