Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2023 15:21, Son Güncelleme : 16 Şubat 2023 15:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.