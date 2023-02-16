'Hablemitoğlu suikastı' davası sanıklarından Levent Göktaş savunma yaptı

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık eski askerler Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Nuri Gökhan Bozkır, eski istihbaratçı Enver Altaylı, Aydın Köstem ve tutuksuz sanık Mehmet Narin katıldı.

Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ve kızları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, savunmasına devam Göktaş, sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın gerçeği yansıtmayan ifadelerinden dolayı tutuklandığını savundu.

Bozkır'ın mahkeme huzurundaki savunmasında söz konusu beyanlarını bizzat yalanladığını ifade eden Göktaş, Hablemitoğlu suikastında yer aldığına dair iddianamede somut bir delile yer verilmediğini, bu nedenle isnat edilen suçlamaların asılsız olduğunu öne sürdü.

İddianamede, Hablemitoğlu'nun MİT müsteşarı olacağına dair duyumlar üzerine FETÖ'nün, onu öldürmesi için o dönem müsteşar olmak isteyen kendisine ulaştığı iddiasına yer verildiğini aktaran Göktaş şunları söyledi:

"Ben hayatımın hiçbir döneminde MİT müsteşarı olmak için bir çaba göstermedim ve bu konuda herhangi bir makama da müracaat etmedim. Zaten MİT müsteşarlığı istekle değil, talep ve teklif edilen bir görevdir. 2002'de o dönem ilgili kurumda daire başkanı olan çok samimi arkadaşımın 'Birlikte çalışırız, daha çok beraber oluruz, daha etkili güzel görevler yaparız.' demesi üzerine heves ettim. İlgili kurumda daire başkanı olmak için 17 Aralık 2002'de gittiğim Şeb-i Arus törenlerinin kapanış seremonisinde Abdullah Gül'e özgeçmişimi sunma girişimim oldu. Ancak hava muhalefeti nedeniyle protokolsüz gerçekleşen tören nedeniyle veremedim. Kısa süreli özgeçmiş verme girişimim başarısız olduktan sonra da bu konu tarafımdan bir daha hiç gündeme getirilmemiştir."

Hablemitoğlu'nun MİT müsteşarı olmak istediğini iddianamede öğrendiğini, silahlı terör örgütü FETÖ'nün kendisiyle hiçbir zaman irtibata geçmediğini ifade eden Göktaş, FETÖ'nün Ergenekon kumpasıyla yaklaşık 5 yıl tutuklu kaldığını belirtti.

FETÖ üyeliği ve casusluk suçundan daha önce mahkum edilen davanın sanıklarından eski istihbaratçı Enver Altaylı ile 2015'ten sonra iki kez görüştüklerini belirten Göktaş, bu tarihten önce kesinlikle irtibatının olmadığını söyledi.

Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yaptığı dönemde iddia edildiği gibi Altaylı'nın kendisini karargaha ziyarete gelmediğini aktaran Göktaş, iddianamede yer verilen baz istasyonu kayıtlarının bu konuda kendisini doğruladığını ifade etti.

Altaylı ile söz konusu tarihten sonra tanıştığını ve en fazla iki kez bir araya geldiklerini anlatan Göktaş, bunu dışında bir ilişkisinin bulunmadığını söyledi.

Davanın diğer sanığı Aydın Köstem'i de eski Özel Harp Dairesi Başkanı Hasan Kundakçı'nın aracılığıyla tanıdığını belirten Göktaş, "O dönem Aydın Köstem, keskin nişancı tüfeği üreten bir şirketin distribütörlüğünü yapıyordu. Bu silahla ilgili bize sunum yapmak için Hasan Kundakçı Paşa ile irtibata geçmiş, ben de onun ricasıyla Köstem'i bizim lojistik subayla görüştürdüm. Daha sonra lojistik subayıyla onun ofisine gidip silah hakkında bilgi aldık. Bu vesileyle Aydın Köstem'i hayatımda iki kez gördüm." dedi.

Sanık Köstem ile HTS kayıtlarının o dönem ait görüşmelerden kaynaklandığını belirten Göktaş, bunun dışında kendisiyle samimiyetinin olmadığını savundu.

FETÖ mağduru olarak örgütün azmettirmesiyle Hablemitoğlu suikastını işlediği iddiasının hayatın doğal akışına uygun olmadığını savunan Göktaş, "Azmettiricisi FETÖ olduğu ileri sürülen bir cinayetin iddianamesinde sanık olarak yer almamın hiçbir mantıklı açıklaması yoktur. Bu nedenle beraatımı istiyorum." dedi.

Duruşmaya yarın sanık Enver Altaylı'nın savunmasıyla devam edilecek.

- İddianame

İddianameye göre, FETÖ, örgüt aleyhinde çalışmalar yapan Necip Hablemitoğlu ile ilgili dönemin sözde "Türkiye imamı" Mustafa Özcan'ı görevlendirdi.

Özcan da Hablemitoğlu'nun önünün kesilmesi için FETÖ hükümlüsü eski istihbaratçı Enver Altaylı'ya durumu anlattı.

Altaylı, Mustafa Özcan'ı, Hablemitoğlu ile görüştürmesi için dönemin sağlık bakanına ulaştı, ancak her seferinde Hablemitoğlu, bu talebi geri çevirdi.

Bir zaman sonra Hablemitoğlu'nun MİT müsteşarı olacağına dair duyumlar üzerine yeniden devreye giren örgüt, onu öldürmesi için o dönem müsteşar olmak isteyen bir diğer isim Levent Göktaş'a ulaştı.

FETÖ'nün teklifini kabul eden Göktaş, bunun için emrinde görev yapan eski askerler Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek ve Nuri Gökhan Bozkır'a suikast talimatını verdi.

Bozkır, Hablemitoğlu'nun evinin olduğu sokakta keşif yaptı, ardından yurt dışı görevi kapsamında Kazakistan'da bulunan Mumcuoğlu, iz bırakmamak için KKTC üzerinden Türkiye'ye gelerek 18 Aralık 2002'de Hablemitoğlu'nu evinin önünde başından vurarak öldürdü.

Emekli albay Levent Göktaş hakkında, "tasarlayarak öldürme" ve "suç örgütü kurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 8 yıla kadar hapis cezası isteniyor.