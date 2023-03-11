KDK, Covid-19 nedeniyle sıhhi izinde maaşı kesilen öğretmeni haklı buldu

Et fiyatları lahmacunu da vurdu: 20 TL'ye de var, 85 TL'ye de
Et fiyatları lahmacunu da vurdu: 20 TL'ye de var, 85 TL'ye de
Başsavcılıktan 'Kur'an kursunda darp' görüntülerine ilişkin açıklama
Başsavcılıktan 'Kur'an kursunda darp' görüntülerine ilişkin açıklama
'Orgeneral Gürak, Cumhurbaşkanının programlarına alınmıyor' iddialarına yalanlama
'Orgeneral Gürak, Cumhurbaşkanının programlarına alınmıyor' iddialarına yalanlama
YSK'nın iki ayrı kararı Resmi Gazete'de
YSK'nın iki ayrı kararı Resmi Gazete'de
Depremzede kredisinde faiz arttı
Depremzede kredisinde faiz arttı
AK Parti, Yeniden Refah Partisi'ni Cumhur İttifakı'na davet etti
AK Parti, Yeniden Refah Partisi'ni Cumhur İttifakı'na davet etti
Bakan Koca: Deprem bölgesi için 71 ilden isteğe bağlı atama yapılacak
Bakan Koca: Deprem bölgesi için 71 ilden isteğe bağlı atama yapılacak
Yarına dikkat! Meteoroloji'den 58 il için uyarı
Yarına dikkat! Meteoroloji'den 58 il için uyarı
'Asrın felaketi'nde can kaybı 47 bin 932 oldu
'Asrın felaketi'nde can kaybı 47 bin 932 oldu
Reuters: Millet İttifakı kazanırsa ekonominin patronları belli
Reuters: Millet İttifakı kazanırsa ekonominin patronları belli
Depremzedeler o kente akın etti: Kiralık ev kalmadı
Depremzedeler o kente akın etti: Kiralık ev kalmadı
Ankara'da Ramazan pidesi 10 TL'den satılacak
Ankara'da Ramazan pidesi 10 TL'den satılacak
Adıyaman Valisi istifa etti!
Adıyaman Valisi istifa etti!
YSK Başkanı açıkladı: Seçim takvimi belli oldu
YSK Başkanı açıkladı: Seçim takvimi belli oldu
Seçimlerin yenilenmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Seçimlerin yenilenmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
AK Parti vekillik başvurusu için başvuru ücreti AFAD'a yatırılacak
AK Parti vekillik başvurusu için başvuru ücreti AFAD'a yatırılacak
Seçim kararı alınmasının ardından YSK'de süreç nasıl işleyecek?
Seçim kararı alınmasının ardından YSK'de süreç nasıl işleyecek?
DASK ve konut sigortalarında 4 kat talep artışı yaşandı
DASK ve konut sigortalarında 4 kat talep artışı yaşandı
'Ekonomimiz bu yılın ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürdü'
'Ekonomimiz bu yılın ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürdü'
İşsizlik ocak ayında geriledi
İşsizlik ocak ayında geriledi
Erdoğan seçim kararını bugün saat 14:00'te alacak
Erdoğan seçim kararını bugün saat 14:00'te alacak
Erdoğan düğmeye basıyor: Kamu istifaları için 7 günlük süre
Erdoğan düğmeye basıyor: Kamu istifaları için 7 günlük süre
Taşınma telaşı onlara yaradı: İstanbul'da nakliye fiyatı ikiye katladı
Taşınma telaşı onlara yaradı: İstanbul'da nakliye fiyatı ikiye katladı
CHP'den 10'ar vekil istiyorlar
CHP'den 10'ar vekil istiyorlar
Deprem sebebiyle yerleşim yerini değiştiren kişilerin hakları korunacak
Deprem sebebiyle yerleşim yerini değiştiren kişilerin hakları korunacak
Ergün Atalay açıkladı: Erdoğan'dan kamu işçileri için talimat
Ergün Atalay açıkladı: Erdoğan'dan kamu işçileri için talimat
Destici yanıtladı: Cumhur İttifakı genişleyecek mi?
Destici yanıtladı: Cumhur İttifakı genişleyecek mi?
Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem
TBMM'de kabul edildi: Kamuya olan borçlar yapılandırılıyor
TBMM'de kabul edildi: Kamuya olan borçlar yapılandırılıyor
YSK'dan 'parmak boyası' kararı
YSK'dan 'parmak boyası' kararı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

KDK, Covid-19 nedeniyle sıhhi izinde maaşı kesilen öğretmeni haklı buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu, Covid - 19 nedeniyle kullanılan sıhhi izinlere binaen yapılan maaş kesintisinin hukuka aykırı olduğuna belirterek Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 11 Mart 2023 00:10, Son Güncelleme : 16 Şubat 2023 16:29
Yazdır
KDK, Covid-19 nedeniyle sıhhi izinde maaşı kesilen öğretmeni haklı buldu

Olay

Milli Eğitim Bakanlığı'nda memur olarak görev yapmakta olan başvurucu, temaslı olması nedeniyle 08.03.2021 - 17.03.2021 tarihleri arasında raporlu olarak işe gitmemiş, 14.08.2021 - 27.08.2021 tarihler arasında oğlunun temaslı olması nedeniyle rapor verilmiş, 24.11.2021 - 07.12.2021 tarihleri arasında covid pozitif çıkması nedeniyle raporlu olduğundan, raporlu olduğu dönemlerle ilgili maaşından kesinti yapıldığını belirtmiştir.

KDK: Normal dönem ile pandemi dönemi ayırt etmek lazım

Bu çerçevede yapılan incelemede; tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 pandemi döneminde olağan dönemlerin dışında birtakım düzenlemeler yapıldığı, olağan dönemlerde kişilerin hastalık izni alması kendi takdirlerinde iken pandemi döneminde kişilerin zorunlu karantina sürelerine tabi tutulduğu, bir diğer ifadeyle yapılan düzenlemeler uyarınca istirahat raporları düzenlenmiştir.

Başvurucunun görev yaptığı ilde idari izin kararı alınmamış olması onun mağdur edilmesine yol açmamalı

Bazı illerde alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı veya doğrudan Kurumlar tarafından alınan kararlar ile COVID-19 teşhisi konulan veya temaslı kişilerin idari izinli sayılmalarının kararlaştırıldığı, ancak başvuranın bulunduğu ilde veya çalıştığı kurumda bu yönde alınmış bir karar da bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda hem mevzuatta açık bir düzenleme bulunmadığı hem de başvuranın bulunduğu ilde alınmış olan bir İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı olmadığından dolayı başvuranın mağduriyetinin söz konusu olduğu, ayrıca bu durumun farklı illerdeki covid-19 pozitif veya temaslı kişiler bakımından da uygulama farklılıklarına neden olduğu, bu nedenle de hem uygulama birliğinin sağlanması hem de olağan dönemlerden farklı zorlukları barındıran pandemi döneminde ayrıca bir de mali haklar bakımından mağduriyetin önlenmesi adına başvuranın idari izinli sayılması ve yapılan kesintilerin iade edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Covid nedeniyle verilen rapor sebebiyle maaş kesintisi yapılmamalıdır

Hastalık raporuna binaen bu kişilerin raporlu hastalar gibi değerlendirilmesi ve raporlarının hastalık iznine dönüştürülerek maaşlarından ilgili mevzuat çerçevesinde kesinti yapılmasının hakkaniyete uygun olmadığı, bu sebeple başvuranın talebinin kabul edilerek zorunlu karantina altında geçirilen sürenin idari izin kapsamında sayılması gerektiği kanaatine varılmıştır. Nitekim Kurumumuzun 2021/6059 başvuru nolu dosyasında da temaslı personelin idari izinli sayılması ve maaşından yapılan kesintinin iadesi yönünde tavsiye kararı verilmiştir.


T.C.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
(OMBUDSMANLIK)
SAYI :2023/1509-S.23.2563

BAŞVURU NO: 2022/11732
KARAR TARİHİ: 06/02/2023
TAVSİYE KARARI

BAŞVURUYA KONU İDARE: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

BAŞVURUNUN KONUSU: Covid - 19 nedeniyle kullanılan sıhhi izinlere binaen yapılan maaş kesintisi hakkındadır.

BAŞVURU TARİHİ : 16/08/2022

I. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

1. Başvuran; Milli Eğitim Bakanlığı'nda memur olarak görev yapmakta olduğunu, temaslı olması nedeniyle 08.03.2021 - 17.03.2021 tarihleri arasında raporlu olarak işe gitmediğini, 14.08.2021 - 27.08.2021 tarihler arasında oğlunun temaslı olması nedeniyle raporlu olduğunu, 24.11.2021 - 07.12.2021 tarihleri arasında covid pozitif çıkması nedeniyle raporlu olduğunu, raporlu olduğu dönemlerle ilgili maaşından kesinti yapıldığını, bu hususta Kamu Denetçiliği Kurumunun Tavsiye Kararı olduğunu ifade ederek maaşından yapılan kesintinin iadesini talep etmektedir.

II. İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

2. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 30.09.2022 tarihli sayılı cevabi yazısında: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152'nci maddesinin "III-Ortak Hükümler" bölümünün üçüncü fıkrasına değinilerek devlet memuru olarak görev yapanların; uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklarda kullandıkları hastalık izinleri, yatarak tedavi gördükleri sürelerdeki hastalık izinleri ile sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri dışındaki diğer hastalık izinlerinin, bir takvim yılı içerisinde toplam 7 günü aşması halinde aşan günlerdeki zam ve tazminatlarının %25 eksik ödenmesi gerekmekte olduğu" ifade edilmiştir.

III. İLGİLİ MEVZUAT
.

IV. KAMU DENETÇİSİ SADETTİN KALKAN'IN KAMU BAŞDENETÇİSİ'NE ÖNERİSİ

10. Kamu Denetçisi tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; başvuranın talebine ilişkin tavsiye karar önerisi, Kamu Başdenetçisi'ne sunulmuştur.

V. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE

A. Hukuka, Hakkaniyete ve İnsan Haklarına Uygunluk Yönünden Değerlendirme

11. Başvuran, Covid - 19 temaslısı ve Covid-19 pozitif olduğu dönemde zorunlu karantinada olması nedeniyle maaşından yapılan kesintinin iadesini talep etmektedir.

12. İlgili idare tarafından Kurumumuza gönderilen cevabi yazıda ise özetle; başvuranın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152'nci maddesinin "III-Ortak Hükümler" bölümünün üçüncü fıkrasına değinilerek devlet memuru olarak görev yapanların; uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklarda kullandıkları hastalık izinleri, yatarak tedavi gördükleri sürelerdeki hastalık izinleri ile sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri dışındaki diğer hastalık izinlerinin, bir takvim yılı içerisinde toplam 7 günü aşması halinde aşan günlerdeki zam ve tazminatlarının %25 eksik ödenmesi gerekmekte olduğu" ifade edilmiştir.

13. Bu noktada uyuşmazlığın; başvuranın Covid-19 şüphelisi olarak 14 gün ve Covid-19 pozitif olarak 14 gün karantinada bulunduğu dönemde Sağlık Bakanlığınca tarafına verilen raporun, Covid 19 kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde idari izin kapsamında değerlendirilmesi noktasında düğümlendiği görülmektedir.

14. 29/05/2020 tarihli ve 31139 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/8 sayılı 'COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde ve 26/08/2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/11 sayılı 'COVID19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde; Çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı, idari izinli sayılanların bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacağı, mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarının saklı kalacağı, bu personelin amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacağı ve hizmetine ihtiyaç duyulanların çağırıldıkları anda görevlerine dönecekleri düzenlenmiştir.

15. Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri gereği, kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılmış ve idari izinli sayılanlardan hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecek olup, kamu hizmetlerini aksatmamak şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabileceği düzenlenmiştir. Her iki Genelgede de koronavirüse yakalanan veya temaslı olan kamu personelinin idari izinli sayılacağına ilişkin bir ifadeye yer verilmemiştir.

16. Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ile idarelere bir takdir yetkisi tanındığı görülmektedir. İdarenin takdir yetkisine sahip olması, idarenin keyfi olarak hareket edebileceği anlamına gelmemektedir. İdareye yasalarla tanınan takdir yetkisi mutlak olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır. İdare, takdir yetkisini kullanırken kendisine verilen yetkinin amacı doğrultusunda hareket etmeli, nesnellik ve tarafsızlık içinde davranmalı, eşitlik kuralını gözetmeli, orantılılık ilkesine uymalı, kanunlarda özel koşullar öngörülmüşse bunlara uymalı; bu yetkiyi kamu yararı ve hizmetin gereklerine uygun bir şekilde objektif, makul ve geçerli neden ve gerekçelere dayalı olarak kullanmalıdır.

17. 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 8 inci maddesinde, bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan günlere isabet eden zam ve tazminatların %25 eksik ödeneceği hüküm altına alınmıştır. 04/09/2020 tarihli ve 31234 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında "17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin uygulanmasına 2020 yılında da devam olunur" hükmüne, yine 10/04/2021 tarihli ve 31450 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3809 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında "17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin uygulanmasına 2021 yılında da devam olunur" hükmüne yer verilmiştir.

18. Dosya kapsamında yapılan incelemede; Başvuranın oğlunun Covid -19 olması nedeniyle Covid - 19 temaslısı olarak 14.08.2021 - 27.08.2021 tarihler arasında 14 gün rapor aldığı akabinde ise 24.11.2021 - 07.12.2021 tarihleri arasında Covid pozitif çıkması kendisine 14 günlük rapor yazıldığı, bu kapsamda başvuranın Covid - 19 nedeniyle toplam 25 gün sıhhi izin kullandığı, diğer taraftan, aynı takvim yılında 6 günlük raporunun bulunduğu, dolayısıyla toplamda 31 gün sıhhi izin kullandığı aynı dönem içinde İdare tarafından da yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri gereği izin süresinin 7 günü aşan kısmı için başvuranın maaşından kesinti yapıldığı, başvuranın maaşından yapılan kesintinin iade edilmesini talep ettiği tespit edilmiştir

19. Konu ile alakalı yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri değerlendirildiğinde, kullanılan hastalık izni sürelerinin 7 günü aşması halinde ilgili personellere yapılacak ödemelerde kesinti yapılacağı noktasında tereddüt bulunmamaktadır. Somut olayda ise salgın sebebiyle zorunlu olarak verilen raporun ihtiyari olarak alınan "hastalık/iş göremezlik raporu" ile aynı kapsamda sayılıp sayılmaması noktasında bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.

20. Gaziantep Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Başkanlığı'nın aldığı 17/09/2020 tarihli ve 2020/86 numaralı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararında "Filyasyon ekipleri tarafından, Covid-19 pozitif hastalarla temaslı olduğu tespit edilen kamu ve özel sektör çalışanlarının herhangi bir sağlık kuruluşlundan Sağlık Raporu almaksızın 14 gün süre ile idari izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verilmiştir.

21. 25/09/2020 tarihli ve 2020/9-32 sayılı Adıyaman Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararında "Sağlık kurumlarında COVİD-19 hastalığı tespit edilen veya filyasyon ekiplerince COVİD-19 temaslısı olarak belirlenerek hakkında izolasyon/karantina tedbiri kararı alınan kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarının, hekim raporuna ihtiyaç olmaksızın, 14 gün süre ile idari izinli sayılmalarına, Bilindiği üzere COVİD-19 hastası ya da temaslısı olan kişiler, Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapıldığında, izolasyon süresince riskli olarak görülmektedir. Bu sebeple, kişilerin COVİD-19 hastası yada temaslısı olup olmadığının tespiti için herhangi bir belge istenilmemesine; idari izin talebinde/gerekliliğinde kişinin risk, dolayısıyla izolasyon durumunun ve süresinin, kişinin kurumu tarafından düzenli olarak HES kodu sorgulanarak tespit, kontrol ve denetimine... oybirliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verilmiştir.

22. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın valiliklere ve tüm müftülüklere gönderdiği 07/12/2020 tarihli ve E- 60727077-903-05-02-863694 sayılı yazıda;

"Bilindiği üzere COVID-19 salgınının Ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla çalışma biçimine bakılmaksızın tüm personele uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma ve esnek çalışma yöntemleri uygulanabilmesi, dönüşümlü çalışacak personelin fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli addedilmesi ve mesai saatlerinin düzenlenmesine yönelik Cumhurbaşkanlığımızca bir dizi tedbirler alınmaktadır.

Diğer taraftan salgın hastalıklarla mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 57'nci maddesinde; kolera, veba gibi bazı hastalıklar sayılmakta, 72'nci maddesinde de 57'nci maddede zikredilen hastalıklardan birinin zuhur ettiği veya zuhurundan şüphelenildiği takdirde diğer tedbirlerin yanında hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenlerin ve hastalığı neşrü tamim eylediği tetkikatı fenniye ile tebeyyün edenlerin fennen icap eden müddet zarfında ve sıhhat memurlarınca hanelerinde veya sıhhi ve fenni şartları haiz mahallerde tecrit ve müşahede altına alınacağı belirtilmektedir.

COVID-19 tanısı konulanlara salt tedavi uygulamasıyla yetinilmeyerek tecrit ve müşahede gibi ayrıca tedbirlere başvurulması, bunun ötesinde temaslıların dahi zorunlu izolasyona tabi tutulması gibi alınan bir dizi önlemler, söz konusu salgının toplum sağlığını ne denli etkilemekte olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu itibarla salgın nedeniyle düzenlenen istirahat/iş göremezlik raporlarının da normal sağlık raporu olarak değerlendirilmemesi, Sağlık Kurumlarınca COVID-19 teşhisi konulan veya temaslı olduğu gerekçesiyle karantina altına alınan ya da izolasyona tabi tutulan personelimizin bu durumlarını belgeyle ibraz etmeleri halinde idari izinli sayılmaları ve ibraz edilen belgelerin, ilgili personelin işlem dosyalarında hıfz edilmesiyle yetinilmesi, ayrıca izin belgesi tanzim edilmemesi hususlarında bilgilerini ve gereğini rica ederim." denilmektedir.

23. Son üç paragrafta da örnekleri verilmek suretiyle, başvuru konusu olayla ilgili kamu kurumları arasında uygulama birliği bulunmadığı görülmektedir. Başvuru konusu olayda olduğu gibi bazı kurumlar Covid-19 pozitif veya temaslı personelinden hastalık raporu istemekte, bazı kurumlar ise kamu çalışanlarını herhangi bir sağlık raporu almaksızın 14 gün idari izinli kabul etmektedir. Sonuç itibarıyla bu durum mevzuatta da belirtildiği üzere Covid-19 temaslısı memurların mali haklarını etkilemektedir.

24. Hastalık Raporu; hekim tarafından bizzat yapılan muayene ve tetkikler sonucunda, tıbben istirahati lüzumlu görülenlere düzenlenen rapordur. Hastalık İzni ise; memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirlerince, işçiler için ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilen izindir. Kamu kurumlarınca tedavi ve takipleri evlerinde gerçekleştirilen hasta ve yakın temaslı kamu görevlilerinden mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarında kayıp yaşanmaması için hastalık izni ve dolayısıyla hastalık raporu talep edilmektedir.

25. Covid-19 pandemisinin, sadece Kurumlar için değil, tüm insanlık açısından olağanüstü bir durum olduğu ve olağanüstü süreçlerin ise olağan dönemlere göre daha özenli olarak değerlendirilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, böylesi özel dönemlerde, çalışan ve ailesi, hatta yakın çevresi açısından ücret sürekliliğinin sağlanması son derece önemlidir. Bu nedenle konuyla ilgili mevzuatın mali ve sosyal haklar açısından daha geniş değerlendirilmesi gerektiği, Covid-19 kaynaklı karantina uygulamalarının zorlayıcı sebep olarak değil, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında düşünülmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Zira hem Covid-19 pozitif hem de temaslı kişiler bulundukları ortamda idari bir tedbir olarak karantinaya alınmaktadır.

26. Bu çerçevede yapılan incelemede; tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 pandemi döneminde olağan dönemlerin dışında birtakım düzenlemeler yapıldığı, olağan dönemlerde kişilerin hastalık izni alması kendi takdirlerinde iken pandemi döneminde kişilerin zorunlu karantina sürelerine tabi tutulduğu, bir diğer ifadeyle yapılan düzenlemeler uyarınca istirahat raporları düzenlendiği, diğer yandan bazı illerde alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı veya doğrudan Kurumlar tarafından alınan kararlar ile COVID-19 teşhisi konulan veya temaslı kişilerin idari izinli sayılmalarının kararlaştırıldığı, ancak başvuranın bulunduğu ilde veya çalıştığı kurumda bu yönde alınmış bir karar da bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda hem mevzuatta açık bir düzenleme bulunmadığı hem de başvuranın bulunduğu ilde alınmış olan bir İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı olmadığından dolayı başvuranın mağduriyetinin söz konusu olduğu, ayrıca bu durumun farklı illerdeki covid-19 pozitif veya temaslı kişiler bakımından da uygulama farklılıklarına neden olduğu, bu nedenle de hem uygulama birliğinin sağlanması hem de olağan dönemlerden farklı zorlukları barındıran pandemi döneminde ayrıca bir de mali haklar bakımından mağduriyetin önlenmesi adına başvuranın idari izinli sayılması ve yapılan kesintilerin iade edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

27. Yukarıda anlatılan hususlar, başvuranın iddiaları, idarenin konu ile ilgili açıklamaları, ilgili mevzuat ve tüm dosya kapsamı birlikte göz önünde bulundurularak Kurumumuzca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; hastalık raporuna binaen bu kişilerin raporlu hastalar gibi değerlendirilmesi ve raporlarının hastalık iznine dönüştürülerek maaşlarından ilgili mevzuat çerçevesinde kesinti yapılmasının hakkaniyete uygun olmadığı, bu sebeple başvuranın talebinin kabul edilerek zorunlu karantina altında geçirilen sürenin idari izin kapsamında sayılması gerektiği kanaatine varılmıştır. Nitekim Kurumumuzun 2021/6059 başvuru nolu dosyasında da temaslı personelin idari izinli sayılması ve maaşından yapılan kesintinin iadesi yönünde tavsiye kararı verilmiştir.

B. İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme

28. İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiş olup, söz konusu ilkeler yönünden yapılan değerlendirme neticesinde; Kurumumuzca istenilen bilgi ve belgelerin idare tarafından süresi içerisinde, tam ve gerekçeli olarak Kurumumuza gönderildiği, ancak idarenin, başvurana verdiği cevapta hangi sürede hangi mercilere başvurabileceğini göstermediği bu nedenle "karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi" ilkesine uymadığı anlaşılmış olup, idarenin bundan böyle bu ilkeye de uyması önerilmektedir.

VI. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

29. 6328 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bu Tavsiye Kararının İdareye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde İdare tarafından herhangi bir eylem ya da işlem tesis edilmezse, (varsa) dava açma süresinden kalan süre kaldığı yerden işlemeye devam edecek olup Denizli İdare Mahkemesinde yargı yolu açıktır.

VII. KARAR

Açıklanan gerekçelerle BAŞVURUNUN KABULÜNE,

"Başvuranın zorunlu karantina altında geçirdiği sürenin idari izin kapsamında sayılması konusunda teminen gerekli işlemlerin tesis edilmesi" konusunda MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASI,

Bu kararın, BAŞVURANA ve MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA tebliğine,

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI tarafından bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.

Öldürülen akademisyene hakaretten yargılanan avukata hapis
Öldürülen akademisyene hakaretten yargılanan avukata hapis
Pınar Gültekin cinayeti davasında karar
Pınar Gültekin cinayeti davasında karar
Yargıtay'dan sıfır araç sahiplerini yakından ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan sıfır araç sahiplerini yakından ilgilendiren emsal karar
Yargıtay, Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen cezayı az bularak bozdu
Yargıtay, Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen cezayı az bularak bozdu
AYM'den HDP'nin hesaplarına bloke kararı: Oy çokluğuyla kaldırdı
AYM'den HDP'nin hesaplarına bloke kararı: Oy çokluğuyla kaldırdı
Anayasa Mahkemesi'nden HDP davasında erteleme!
Anayasa Mahkemesi'nden HDP davasında erteleme!

Bu Habere Tepkiniz

KDK, Covid-19 nedeniyle sıhhi izinde maaşı kesilen öğretmeni haklı buldu

KDK, Covid-19 nedeniyle sıhhi izinde maaşı kesilen öğretmeni haklı buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu, Covid - 19 nedeniyle kullanılan sıhhi izinlere binaen yapılan maaş kesintisinin hukuka aykırı olduğuna belirterek Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verdi.
Aday olacak kamu görevlilerine ilişkin süreç başladı

Aday olacak kamu görevlilerine ilişkin süreç başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını imzalamasının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta, cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verdiklerini bildirdi. Yener aynı zamanda adaylık için kamudan istifa sürecinin 16 Mart'ta sona ereceğini duyurdu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin yenilenmesi kararını imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin yenilenmesi kararını imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin yenileme kararını imzaladı
ALES'e başvuruyu kaçıranlar için son bir hak verildi

ALES'e başvuruyu kaçıranlar için son bir hak verildi

2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için ÖSYM tarafından geç başvuru tarihleri açıklandı. .
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: OHAL bölgesi için dört düzenleme

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: OHAL bölgesi için dört düzenleme

OHAL, Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Hizmet bütünleşmesinde emeklilik hangi statüden kazanılır?

Hizmet bütünleşmesinde emeklilik hangi statüden kazanılır?

Hizmet bütünleşmesi için bir statüde belirli bir süre hizmet yapma şartı aranmaz, çalışma hayatları içerisindeki tüm hizmetler bütünleştirilerek tek bir statüden aylık bağlanması işlemleri gerçekleştirilir.
Kesintili memurluk hizmeti olan emekliliğe nasıl hak kazanır?

Kesintili memurluk hizmeti olan emekliliğe nasıl hak kazanır?

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar hakkında hizmet bütünleşmesinde, emekli aylığında, emekli ikramiyesinde, hizmet yılında önceki hükümler uygulanır.
Sağlık Bakanlığı 'Deprem bölgesindeki öğretmenlerin sağlık mazeretleri için tek hekim raporu yeterlidir' dedi

Sağlık Bakanlığı 'Deprem bölgesindeki öğretmenlerin sağlık mazeretleri için tek hekim raporu yeterlidir' dedi

Dağlık kurulu raporu yerine uzman hekim tarafından düzenlenmiş durum bildirir tek hekim raporu şeklinde verilmesi yeterli olup iş ve işlemlerin bu doğrultuda yürütülmesi gerekmektedir.
MEB'in zorunlu hizmetin ertelenmesi açıklamasının anlamı

MEB'in zorunlu hizmetin ertelenmesi açıklamasının anlamı

MEB'i zorunlu hizmetin ertelenmesi açıklamasının anlamı
Memurun SGK prim kesintisinin yüksek olması, emekli aylığını yükseltir mi?

Memurun SGK prim kesintisinin yüksek olması, emekli aylığını yükseltir mi?

5434'e tabi memurun emeklilik aylık hesaplamasında tüm çalışma süreleri içerisindeki primlerin toplamı esas alınmaz, çalışma süresi içerisindeki yüksek aylık bağlamaya imkan veren görevi esas alınır
Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak

Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak

Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 mart 2023
Depremin şiddetini gösteren yeni görüntü...Ambulans beşik gibi sallandı

Depremin şiddetini gösteren yeni görüntü...Ambulans beşik gibi sallandı

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremin şiddetini gösteren yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, 112 Acil Komuta Merkezi önündeki ambulansın beşlik gibi sallanması ve sağlık personelinin koridorda yere düşmesi yer aldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 mart 2023
Babasını görenler şaşırıp kalıyor!

Babasını görenler şaşırıp kalıyor!

Türkiye'nin en sevilen jönlerinden biri olarak görülen Burak Özçivit, geçtiğimiz aylarda oğlu Kerem'in doğumuyla büyük bir mutluluk yaşadı. Bebeğin kime benzediği merak konusu haline gelirken birçok kişi Kerem'in de Karan gibi dedesine benzediğini iddia etti.