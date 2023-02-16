Ailesinden geriye bir tek o kaldı: Alperen sol kolunu da kaybetti

Depremde ağır yara alan Adıyaman taşınacak
Depremde ağır yara alan Adıyaman taşınacak
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhiti: Yönetmeliğe uygun
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhiti: Yönetmeliğe uygun
Depremin ilk anları polis telsizinde: AVM civarındaki tüm binalar yıkılmış
Depremin ilk anları polis telsizinde: AVM civarındaki tüm binalar yıkılmış
Deprem şiddeti skalası 12'ye kadar.... Maraş 11'i gördü
Deprem şiddeti skalası 12'ye kadar.... Maraş 11'i gördü
Ankara'da 'depremzedeye fahiş kira' isyan ettirdi
Ankara'da 'depremzedeye fahiş kira' isyan ettirdi
248 saat sonra kurtarılan genç kız, doktorları şaşırttı
248 saat sonra kurtarılan genç kız, doktorları şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
GİB bağış ve yardımların vergiden değil, matrahtan düşüldüğünü açıkladı
GİB bağış ve yardımların vergiden değil, matrahtan düşüldüğünü açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti
Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti
'NATO'nun kurulmasından bu yana görülen en ölümcül, en korkunç felakettir'
'NATO'nun kurulmasından bu yana görülen en ölümcül, en korkunç felakettir'
Deprem faciası artıyor: Can kaybı 36 bini aştı
Deprem faciası artıyor: Can kaybı 36 bini aştı
Altının gram fiyatı 1.115 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.115 lira seviyesinden işlem görüyor
Bakanlık yıkılan binalardan delil toplanmasına ilişkin kılavuz hazırladı
Bakanlık yıkılan binalardan delil toplanmasına ilişkin kılavuz hazırladı
Yakalama kararı çıkarılan müteahhit tekneyle kaçmaya çalışırken yakalandı
Yakalama kararı çıkarılan müteahhit tekneyle kaçmaya çalışırken yakalandı
AFAD: Depremzedelere 10 bin lira destek ödemesi başlatıldı
AFAD: Depremzedelere 10 bin lira destek ödemesi başlatıldı
Bakan Koca, sağlık personeliyle sohbet ederken kor patladı
Bakan Koca, sağlık personeliyle sohbet ederken kor patladı
TOKİ Martta kazmayı vuruyor! 3+1 ve 105 metrekare daireler yapılacak
TOKİ Martta kazmayı vuruyor! 3+1 ve 105 metrekare daireler yapılacak
Depremzedeye 4 bin TL kısa çalışma ödeneği
Depremzedeye 4 bin TL kısa çalışma ödeneği
Saatler ilerliyor umutlar tükenmiyor
Saatler ilerliyor umutlar tükenmiyor
Okulların açılmasıyla 'deprem psikoeğitim programları' başlayacak
Okulların açılmasıyla 'deprem psikoeğitim programları' başlayacak
Depremin en dikkat çeken görüntüsü ortaya çıktı
Depremin en dikkat çeken görüntüsü ortaya çıktı
Depremlerde evleri hasar görenlere yönelik ödemeler başladı
Depremlerde evleri hasar görenlere yönelik ödemeler başladı
Elazığ 11'inci il olarak afet bölgesi ilan edildi
Elazığ 11'inci il olarak afet bölgesi ilan edildi
AFAD yayımladı: Deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan öncelikli malzemeler
AFAD yayımladı: Deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan öncelikli malzemeler
Profesörün 'Deprem öldürmez' paylaşımına soruşturma
Profesörün 'Deprem öldürmez' paylaşımına soruşturma
OHAL kararnameleri TBMM'de
OHAL kararnameleri TBMM'de
228 saat sonra iki çocuğuyla kurtarıldı: İlk sorusu 'hangi gündeyiz?' oldu
228 saat sonra iki çocuğuyla kurtarıldı: İlk sorusu 'hangi gündeyiz?' oldu
TBB'den deprem bölgesine yönelik ek tavsiye kararları
TBB'den deprem bölgesine yönelik ek tavsiye kararları
Deprem bölgesinden dönen MEB AKUB ekibi kaza yaptı: 13 yaralı
Deprem bölgesinden dönen MEB AKUB ekibi kaza yaptı: 13 yaralı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ailesinden geriye bir tek o kaldı: Alperen sol kolunu da kaybetti

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yıkılan apartmanın enkazında kalan, annesini, babasını, kız kardeşini ve sol kolunu kaybeden Alperen Yılmaz'ın (20) hastanedeki tedavisi sürüyor. Alperen'in sağlık durumuna ilişkin bilgi veren amcası Süleyman Yılmaz, "Allah bize Alperen'imizi bağışladı. Alperen'in sağlık durumu şuan da iyi. Bu süreçte maalesef kolunu kaybettik. Kendisi ilk başlarda kabullenmek istemedi ama gün geçtikçe daha da kabulleniyor" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2023 16:36, Son Güncelleme : 16 Şubat 2023 16:36
Yazdır
Ailesinden geriye bir tek o kaldı: Alperen sol kolunu da kaybetti

Cumhuriyet Mahallesi 311 Sokak'taki Zafer Apartmanı Kahramanmaraş merkezli depremde yıkıldı, öğretim görevlisi Sinan Yılmaz (51), eşi Ebru (46), çiftin çocukları Alperen (20) ile Sena (15) ise enkaz altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları sırasında Sinan Yılmaz, eşi Ebru Yılmaz ve kızları Sena Yılmaz'ın cansız bedeni bulundu. Çalışmaların devam ettiği esnada kurtarma ekipleri kepçenin açtığı enkaz çukurunda Alperen Yılmaz'ı gördü. Arama kurtarma ekiplerine, Alperen Yılmaz'ın akrabaları ve çevrede bulunan vatandaşlar da destek verdi. Alperen, 72 saatin ardından sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yılmaz'ın tedavisine başlandı. 72 saat boyunca enkaz altında kalan Yılmaz'ın, sol kolunda kan dolaşımı olmadığı tespit edildi. Genç adamın sol kolu kesildi. Annesini, babasını ve kız kardeşini depremde kaybeden Alperen'in, hastanedeki tedavisi sürüyor.

"Cenab-ı Allah bize bir emanet bıraktı"

Deprem bölgesinde Alperen ve ailesinin bulunduğu apartmanda arama kurtarma çalışmalarına katılan Alperen'in amcası Süleyman Yılmaz, "Cenab-ı Allah bize bir emanet bıraktı. 3 kaybımız olmasına rağmen, Alperen Yılmaz'ı enkazdan sağ salim kurtarabildik. Ülke açısından ve özellikle bizim açımızdan çok zor bir süreçti. Depremin olduğu anda biz kendi imkanlarımızla bölgeye intikal ettik. Gündüz oraya varmıştık, sağanak yağmur yağıyordu. Kırıkhan ilçesi resmen bir hayalet ilçe gibiydi. Kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık ama yapamadık maalesef" dedi.

"Gün geçtikte kabulleniyor"

Alperen'in saatler sonra kurtarıldığını söyleyen Yılmaz, "Yardımlar 3. günde geldi. 3. günde iş makineleri, yardım ekipleri olsun, Gerede ilçemizin kurtarma ekipleri geldiler. İstanbul ve Mersin'den de yardım ekipleri geldi, Tarsus madencileri ekipmanlarını getirdi. Arama kurtarma çalışması uzun bir süreç oldu. Sonucunda, yarı mutlu olduk diyelim. Allah bize Alperen'imizi bağışladı. Alperen'in sağlık durumu şuan da iyi. Bu süreçte maalesef kolunu kaybettik. Kendisi ilk başlarda kabullenmek istemedi ama gün geçtikçe daha da kabulleniyor. Şu an için sağlık durumu iyi seyrediyor. Ortopedik açıdan, tedavileri tamamlandı. Sanırım birkaç güne taburcu olacak" diye konuştu.

"Sol kolunda dolaşım bozukluğu tespit edildi"

Alperen'in tedavi sürecini yakından takip eden Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, "Alperen, Bolulu olması sebebiyle yakınları tarafından orada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra özel araçla ilimize getirilen bir kardeşimiz. Yine Sayın Valimizin de talimatları ve süreci yakından takip etmesiyle birlikte İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanemizde kabul ettik. Kendi imkanlarıyla gelen, ailesiyle birlikte gelen kardeşimizin. Tabii acılı da bir durumları vardı. Hem annesini babası, hem kardeşini depremde kaybetmişti. Biz de burada hemen kontrollerimize, sağlık muayenemize başladık. İlk yapılan müdahaleler sonrasında sol kolda dolaşım bozukluğu tespit edildi. Ortopedi ekibimizde değerlendirdiler ve kardeşimizin sol kolunda dolaşım bozukluğu sebebiyle ampütasyonu yapılmış oldu, ampute edildi. Çok şükür, kısa bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra da şu an servise çıktı. Sağlık durumu Elhamdülillah gayet iyi. Doktorlarımız, hastane yönetimimiz, bizler ve tabii Sayın Valimiz de süreci yakından takip ediyoruz. İnşallah süreç olumlu ve iyi ilerliyor. En kısa sürede de sağlığına kavuşup taburcu etmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum: Depremden etkilenen illerde yeni imar planı hazırlıyoruz
Bakan Kurum: Depremden etkilenen illerde yeni imar planı hazırlıyoruz
Belediye başkanı 1999 yılında devletin verdiği evi bağışladı
Belediye başkanı 1999 yılında devletin verdiği evi bağışladı
Soluk borusuna yemek takılan depremzedeyi 'Heimlich' manevrası kurtardı
Soluk borusuna yemek takılan depremzedeyi 'Heimlich' manevrası kurtardı
Depremde ağır yara alan Adıyaman taşınacak
Depremde ağır yara alan Adıyaman taşınacak
Deprem bölgesinde, 10 günde 4 bin 627 bebek dünyaya geldi
Deprem bölgesinde, 10 günde 4 bin 627 bebek dünyaya geldi
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhiti: Yönetmeliğe uygun
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhiti: Yönetmeliğe uygun

Bu Habere Tepkiniz

Diyanet'in Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ndeki değişiklikler yürürlüğe girdi

Diyanet'in Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ndeki değişiklikler yürürlüğe girdi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, olağanüstü haller ile afet ve acil durumlarda sunulacak din, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde planlayıp uygulayabilecek.
Anayasa Mahkemesi 22 Şubat 2023'te 6 dosyayı esastan karara bağlayacak

Anayasa Mahkemesi 22 Şubat 2023'te 6 dosyayı esastan karara bağlayacak

Anayasa Mahkemesi Şubat ayında Genel Kurul gündemini yoğunlaştırdı. 16 Şubatta 22 dosya görüşecek olan Yüksek Mahkeme bir hafta sonrasında da 6 dosyayı esastan görüşeceğini duyurdu.
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı

MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı

MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
Türkiye tek yürek: 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı

Türkiye tek yürek: 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda gerçekleştirilen kampanyada 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşılırken, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
'Hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile sözleşme feshi' yargıdan dönüyor

'Hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile sözleşme feshi' yargıdan dönüyor

Sözleşmeli personelin görevine son vermek isteyen belediyeler en çok "Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması" gerekçesine sığınsa da bunu ispatlayamadıkları için işlemler yargı tarafından iptal edilmektedir.
OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuruları başlıyor

OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuruları başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca, Olağanüstü Hal (OHAL) çerçevesinde deprem bölgesine yapılacak geçici görevlendirme başvuruları yarın başlıyor.
YDS/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

YDS/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM internet sitesinden YDS/1 başvuruların başladığını duyurdu.
Eğitime ara verilmesi öğretmeni izinli yapar mı?

Eğitime ara verilmesi öğretmeni izinli yapar mı?

MEB an itibarıyla bölge dışına çıkmış öğretmenleri de hukuken rahatlatacak adım atmalıdır.
4/B'li personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi

4/B'li personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi

Kadroya geçirilecek olan sözleşmeli personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi
Depremin ilk anları polis telsizinde: AVM civarındaki tüm binalar yıkılmış

Depremin ilk anları polis telsizinde: AVM civarındaki tüm binalar yıkılmış

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından polislerin telsizden yaptığı anonsların ses kaydı, felaketin boyutunu gösterdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.