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Katılım Bankaları Birliği'nden depremzede müşterilere yönelik ek tavsiye kararları

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), depremlerden etkilenen 5 il ve Gaziantep'in 2 ilçesindeki bireysel ve gerçek kişi ticari işletmelerin borçlarını 6 ay kar paysız öteleme yönünde tavsiye kararı aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2023 17:04, Son Güncelleme : 16 Şubat 2023 17:05
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Katılım Bankaları Birliği'nden depremzede müşterilere yönelik ek tavsiye kararları

TKBB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Katılım Bankalar Birliği Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında deprem bölgesindeki çalışmalar görüşüldü. Görüşmelerde, bölgede hemen her noktada müşteri taleplerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi amacıyla fiziki şube, ATM, mobil şubeler ağı ile hizmet verildiği değerlendirildi. Hizmet ağının kısa sürede daha da genişletilmesi için kullanılabilir durumda olan şubelerin yeniden faal hale getirilmesi yönünde yapılan teknik çalışmalar ile geçici hizmet birimlerinin oluşturulması konusunda iş birliği imkanları konuşuldu.

Depremden etkilenen müşterilere yönelik olarak tavsiye niteliğinde ek kararlar alındı. Alınan tavsiye kararlarına göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki bireysel ve gerçek kişi ticari işletmelere 6 Şubat'tan önce kullandırılan ve 31 Ağustos'a kadar vadesi gelen mevcut kredi borçları, taksitleri ve gayrinakdi kredi komisyonları 6 ay kar paysız ertelenebilecek.

Kayıp/zayi POS cihazlarına ilişkin üye iş yerlerinden herhangi bir tahsilat yapılmayabilecek. Ayrıca, bankacılık hizmet komisyonu da alınmayabilecek.

Bireysel ve kurumsal kredi kart ücretleri 2023 için tahakkuk ettirilmeyebilecek. Üye iş yeri/POS kullanım ücretleri de 2023 boyunca alınmayabilecek.

- Alacaklar için takip ve haciz uygulanmaması tavsiyesi

Haciz, icra, takip gibi idari uygulamalarla ilgili; tüm alacaklar için takip başlatılmayabilecek, haciz uygulanmayabilecek ve icra satış işlemleri yapılmayabilecek.

Yapılandırılmış alacaklarda ödeme süreleri gecikme cezasız olarak ertelenebilecekken, tahliye kararı uygulanmayabilecek ve taahhüdü ihlal şikayetinde bulunulmayabilecek. Ayrıca, borçlunun talebi halinde daha önce başlatılmış takipler durdurulabilecek ve satış günü alınmış dosyalarda satışlar ertelenebilecek.

Takipte olan alacaklı müşteriler için yapılan otomatik tahsilat durdurulabilecek. Müşteri hesaplarında bulunan takip blokeleri de kaldırılabilecek.

Vadesi geçen krediler için idari yollarla da olsa aktif bir tahsilat çabası girişiminde bulunulmayabilecek. Henüz takip hesaplarına intikal etmemiş, kredi geri ödemelerini zamanında yapamayan ve yapamayacağı öngörülen müşterilere yönelik de iletişim ve tahsilat faaliyetleri durdurulabilecek.

- Depremde vefat edenlerin borçları silinebilecek

Tavsiye kararlarına göre, deprem bölgesinde yer alan diğer illerdeki bireysel ve gerçek kişi ticari işletmelerin kredi borçları/taksitleri ve gayrinakdi kredi komisyonları 1 ay kar paysız olarak ertelenebilecek.

Kapsam dışında kalan, deprem bölgesinde yer alan ve depremden zarar gören müşterilerin talep etmesi ve zarar gördüklerini belgelendirmeleri halinde de müşteri bazında değerlendirilmek üzere, mevcut kredi borçları ve taksitlerine erteleme imkanı sunulabilecek.

Depremde vefat eden bireysel ve gerçek kişi ticari müşterilerin kredi borçları, krediye konu sigorta ödemeleri kredi borcuna mahsup edilerek kalan borçlar da silinebilecek.

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