Deprem bölgesinde, 10 günde 4 bin 627 bebek dünyaya geldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Depremlerin etkilediği illerde, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre 10 günde 4 bin 627 bebek dünyaya geldi.

Sağlık Bakanlığı, depremden etkilenen illerde doğan bu bebeklerin anneleri ile doğuma hazırlanan anne adaylarına, gebelik takibi ve anne sütünün önemine kadar birçok alanda destek sağlıyor.

Bebeklerin sağlığının korunması için anne sütü ile beslenmeleri gerektiği yönünde anneleri bilgilendiren ekipler, gerektiğinde anneye emzirme eğitimi veriyor.

Bakanlık ekipleri, anne ve bebek sağlığına yönelik tarama, aşılama ve sağlık kontrollerini yürütüyor, aşı uygulamalarını yapıyor.