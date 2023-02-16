Millet İttifakı'nı oluşturan partiler 'deprem' gündemiyle toplanacak
Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanlarının 18 Şubat'ta "deprem" gündemiyle bir toplantı yapacakları bildirildi. Toplantı, cumartesi günü Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2023 17:14, Son Güncelleme : 16 Şubat 2023 17:14
Saadet Partisinden yapılan açıklamada, Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin, 18 Şubat Cumartesi saat 14.00'te Saadet Partisi Genel Merkezi'nde "Deprem Özel" gündemli bir toplantı gerçekleştirecekleri belirtildi.