Bakan Kurum: Depremden etkilenen illerde yeni imar planı hazırlıyoruz

Kurum:(Deprem bölgesi) 577 bin 689 bina incelendi. 2 milyon 665 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık.

"(Kahramanmaraş merkezli depremler) Zemin etütlerini yapmak suretiyle yeni yerleşim alanlarının kararlarını veriyor ve 11 ilimizde süreci eş zamanlı yürütüyoruz."

"(Depremden etkilenen iller) Kat yüksekliklerini de kısıtlayacak, yerleşim alanlarına kısıtlılık getirecek yeni imar planı çalışmalarını yürütüyoruz."