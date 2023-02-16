İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı

Diyanet'ten 'Cuma Namazı' ve 'Miraç Gecesi' düzenlemesi
Diyanet'ten 'Cuma Namazı' ve 'Miraç Gecesi' düzenlemesi
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
Bakan Bozdağ: Deliller toplanmadan hiçbir enkaz kaldırılmıyor
Bakan Bozdağ: Deliller toplanmadan hiçbir enkaz kaldırılmıyor
Depremde ağır yara alan Adıyaman taşınacak
Depremde ağır yara alan Adıyaman taşınacak
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Yönetmeliğe uygun
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Yönetmeliğe uygun
Depremin ilk anları polis telsizinde: AVM civarındaki tüm binalar yıkılmış
Depremin ilk anları polis telsizinde: AVM civarındaki tüm binalar yıkılmış
Deprem şiddeti skalası 12'ye kadar.... Maraş 11'i gördü
Deprem şiddeti skalası 12'ye kadar.... Maraş 11'i gördü
Ankara'da 'depremzedeye fahiş kira' isyan ettirdi
Ankara'da 'depremzedeye fahiş kira' isyan ettirdi
248 saat sonra kurtarılan genç kız, doktorları şaşırttı
248 saat sonra kurtarılan genç kız, doktorları şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
GİB bağış ve yardımların vergiden değil, matrahtan düşüldüğünü açıkladı
GİB bağış ve yardımların vergiden değil, matrahtan düşüldüğünü açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti
Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti
'NATO'nun kurulmasından bu yana görülen en ölümcül, en korkunç felakettir'
'NATO'nun kurulmasından bu yana görülen en ölümcül, en korkunç felakettir'
Deprem faciası artıyor: Can kaybı 36 bini aştı
Deprem faciası artıyor: Can kaybı 36 bini aştı
Altının gram fiyatı 1.115 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.115 lira seviyesinden işlem görüyor
Bakanlık yıkılan binalardan delil toplanmasına ilişkin kılavuz hazırladı
Bakanlık yıkılan binalardan delil toplanmasına ilişkin kılavuz hazırladı
Yakalama kararı çıkarılan müteahhit tekneyle kaçmaya çalışırken yakalandı
Yakalama kararı çıkarılan müteahhit tekneyle kaçmaya çalışırken yakalandı
AFAD: Depremzedelere 10 bin lira destek ödemesi başlatıldı
AFAD: Depremzedelere 10 bin lira destek ödemesi başlatıldı
Bakan Koca, sağlık personeliyle sohbet ederken kor patladı
Bakan Koca, sağlık personeliyle sohbet ederken kor patladı
TOKİ Martta kazmayı vuruyor! 3+1 ve 105 metrekare daireler yapılacak
TOKİ Martta kazmayı vuruyor! 3+1 ve 105 metrekare daireler yapılacak
Depremzedeye 4 bin TL kısa çalışma ödeneği
Depremzedeye 4 bin TL kısa çalışma ödeneği
Saatler ilerliyor umutlar tükenmiyor
Saatler ilerliyor umutlar tükenmiyor
Okulların açılmasıyla 'deprem psikoeğitim programları' başlayacak
Okulların açılmasıyla 'deprem psikoeğitim programları' başlayacak
Depremin en dikkat çeken görüntüsü ortaya çıktı
Depremin en dikkat çeken görüntüsü ortaya çıktı
Depremlerde evleri hasar görenlere yönelik ödemeler başladı
Depremlerde evleri hasar görenlere yönelik ödemeler başladı
Elazığ 11'inci il olarak afet bölgesi ilan edildi
Elazığ 11'inci il olarak afet bölgesi ilan edildi
AFAD yayımladı: Deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan öncelikli malzemeler
AFAD yayımladı: Deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan öncelikli malzemeler
Profesörün 'Deprem öldürmez' paylaşımına soruşturma
Profesörün 'Deprem öldürmez' paylaşımına soruşturma
OHAL kararnameleri TBMM'de
OHAL kararnameleri TBMM'de
228 saat sonra iki çocuğuyla kurtarıldı: İlk sorusu 'hangi gündeyiz?' oldu
228 saat sonra iki çocuğuyla kurtarıldı: İlk sorusu 'hangi gündeyiz?' oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2023 18:33, Son Güncelleme : 16 Şubat 2023 18:40
Yazdır
İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı

Bültende, "depremde yıkılan binaların çoğu yeni binaydı", "bağış tutarı vergiden düşecek", "İspanya ordusu İskenderun'da devriye görevi gerçekleştiriyor", "Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 14 Şubat'taki Kabine Toplantısı'na katılmadı, Bakanlık sunumu yapılmadı", "Hatay'daki Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğüne gelen savcılar izne ayrıldı", "Toplanan yardımlara el koymak isteyen kişiler, cemevine silahlı saldırı düzenledi", "Afet bölgesi Adıyaman'da bir tane diyanet görevlisi yok" iddialarına yer verildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binaların çoğunun yeni bina olduğu iddiasının gerçek dışı olduğu belirtilen bültende, deprem felaketinden etkilenen 10 ilde orta hasar, ağır hasar, acil yıkılacak ve yıkık bina sayısının toplam 9 bin 146 olduğu ifade edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre, bu binaların yüzde 98'inin 1999 öncesinde inşa edildiği aktarılan bültende, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Şu ana kadarki hasar tespit çalışmalarında, depremden etkilenen 10 ilimizde orta hasar, ağır hasar, acil yıkılacak ve yıkık binalardan Adana'da 13 binanın 12'si eski, 1'i yenidir. Adıyaman'da 1348 binanın 1315'i eski, 33'ü yenidir. Diyarbakır'da 52 binanın 52'si de eski binadır. Gaziantep'teki 2 bin 648 binadan 2 bin 622'si eski, 26'sı yenidir. Hatay'daki 1821 binanın 1780'i eski, 41'i yenidir. Malatya'daki 1124 binanın 1119'u eski, 5'i yenidir. Kahramanmaraş'taki 1816 binadan 1790'ı eski, 26'sı yenidir. Şanlıurfa'daki 30 binadan 30'u da eskidir. Kilis'teki 146 binadan 146'sı da eski binadır. Osmaniye'deki binaların da benzer şekilde 148'i de eskidir. Söz konusu meskenlerdeki toplam nüfus 81 bin 168'dir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi incelendiğinde, kırmızıyla gösterilen yıkılmış binaların çoğunun eski binalar olduğu görülmektedir."

Bültende, afet bölgesindeki depremzedeler için bağışta bulunanların "bağış tutarları vergiden düşülecek" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Vergi mevzuatı uyarınca yapılan bağış ve yardımların, vergi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınabildiği, bu indirimin kanun hükmü olup tüm vergi mükelleflerinin daha önce de yararlanabildiği bir düzenleme olduğu ifade edilerek, AFAD veya Türk Kızılay Derneğine yapılacak bağış ve yardımların da bu kapsamda değerlendirildiği, bağış yapan şirketlerin yıl sonunda beyan edecekleri gelirlerinden indirim konusu yapılabileceği kaydedildi.

- "İspanya ordusunun İskenderun'da devriye görevi gerçekleştirdiği" iddiası

"İspanya ordusunun İskenderun'da devriye görevi gerçekleştirdiği" iddiasının da doğru olmadığı aktarılan bültende, görüntülerdeki askeri araçların depremin ardından insani yardım için bölgeye gelen İspanya Silahlı Kuvvetlerine ait araçlar olduğu, bu araçların arama kurtarma bölgesine intikali sırasında çekilen görüntülerin "devriye" iddiasıyla servis edildiği belirtildi.

Bültende, "Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 14 Şubat'taki Kabine Toplantısı'na katılmadı, bakanlık sunumu yapılmadı" iddiasının da doğru olmadığına işaret edilerek, Bakan Nebati'nin afet nedeniyle bulunduğu Şanlıurfa'dan Kabine Toplantısı'na video konferans yoluyla iştirak ettiği ve sunum yaptığı kaydedildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Hatay'daki Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğüne gelen savcılar izne ayrıldı" iddiasının gerçek dışı olduğu belirtilen bültende, iddia edilen binada yıkım işlemi yapılmadığı, binada tespit edilen belgelere nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından el konularak muhafaza altına alındığı, ayrıca Hatay'da görevli 41 cumhuriyet savcısına ek olarak 104 cumhuriyet savcısının daha görevlendirildiği bildirildi.

Delillerin karartıldığı ya da cumhuriyet savcılarının izne ayrıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

- "Cemevine silahlı saldırı düzenlendiği" iddiası

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan, "Depremzedeler için toplanan yardımlara el koymak isteyen kişiler, Şahkulu Pendik Cemevi'ne silahlı saldırı düzenledi" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

Deprem bölgesine gönderilecek yardım tırının yolu kapatması üzerine taraflar arasında yol verme tartışması çıktığı belirtilerek, olayda yaralanan bir kişinin tedavi altına alındığı, kimliği belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldığı ifade edildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan "Afet bölgesi Adıyaman'daki çalışmalarda bir tane bile Diyanet görevlisi yok" iddiasının da gerçek dışı olduğu aktarılan bültende, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 1500 görevlinin çalışma ve yardım faaliyetlerine katıldığı kaydedildi.

Enkazdan çıkarılan 2 aylık Fatma bebek, amcası ve yengesine emanet
Enkazdan çıkarılan 2 aylık Fatma bebek, amcası ve yengesine emanet
Vali Osman Bilgin: Nurdağı'nın taşınması söz konusu
Vali Osman Bilgin: Nurdağı'nın taşınması söz konusu
Diyanet'ten 'Cuma Namazı' ve 'Miraç Gecesi' düzenlemesi
Diyanet'ten 'Cuma Namazı' ve 'Miraç Gecesi' düzenlemesi
Bakan Kurum: Depremden etkilenen illerde yeni imar planı hazırlıyoruz
Bakan Kurum: Depremden etkilenen illerde yeni imar planı hazırlıyoruz
Belediye başkanı 1999 yılında devletin verdiği evi bağışladı
Belediye başkanı 1999 yılında devletin verdiği evi bağışladı
Soluk borusuna yemek takılan depremzedeyi 'Heimlich' manevrası kurtardı
Soluk borusuna yemek takılan depremzedeyi 'Heimlich' manevrası kurtardı

Bu Habere Tepkiniz

Diyanet'in Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ndeki değişiklikler yürürlüğe girdi

Diyanet'in Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ndeki değişiklikler yürürlüğe girdi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, olağanüstü haller ile afet ve acil durumlarda sunulacak din, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde planlayıp uygulayabilecek.
Anayasa Mahkemesi 22 Şubat 2023'te 6 dosyayı esastan karara bağlayacak

Anayasa Mahkemesi 22 Şubat 2023'te 6 dosyayı esastan karara bağlayacak

Anayasa Mahkemesi Şubat ayında Genel Kurul gündemini yoğunlaştırdı. 16 Şubatta 22 dosya görüşecek olan Yüksek Mahkeme bir hafta sonrasında da 6 dosyayı esastan görüşeceğini duyurdu.
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı

MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı

MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
Türkiye tek yürek: 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı

Türkiye tek yürek: 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda gerçekleştirilen kampanyada 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşılırken, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
'Hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile sözleşme feshi' yargıdan dönüyor

'Hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile sözleşme feshi' yargıdan dönüyor

Sözleşmeli personelin görevine son vermek isteyen belediyeler en çok "Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması" gerekçesine sığınsa da bunu ispatlayamadıkları için işlemler yargı tarafından iptal edilmektedir.
OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuruları başlıyor

OHAL bölgesine geçici görevlendirme başvuruları başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca, Olağanüstü Hal (OHAL) çerçevesinde deprem bölgesine yapılacak geçici görevlendirme başvuruları yarın başlıyor.
YDS/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

YDS/1 başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM internet sitesinden YDS/1 başvuruların başladığını duyurdu.
Eğitime ara verilmesi öğretmeni izinli yapar mı?

Eğitime ara verilmesi öğretmeni izinli yapar mı?

MEB an itibarıyla bölge dışına çıkmış öğretmenleri de hukuken rahatlatacak adım atmalıdır.
4/B'li personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi

4/B'li personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi

Kadroya geçirilecek olan sözleşmeli personelin atanabileceği emsal memur kadroları belirlendi
Depremin ilk anları polis telsizinde: AVM civarındaki tüm binalar yıkılmış

Depremin ilk anları polis telsizinde: AVM civarındaki tüm binalar yıkılmış

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından polislerin telsizden yaptığı anonsların ses kaydı, felaketin boyutunu gösterdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.