Bir mucize daha: Neslihan Kılıç 257. saatte enkazdan sağ çıkarıldı

'Hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile sözleşme feshi' yargıdan dönüyor

Sözleşmeli personelin görevine son vermek isteyen belediyeler en çok "Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması" gerekçesine sığınsa da bunu ispatlayamadıkları için işlemler yargı tarafından iptal edilmektedir.