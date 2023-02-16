Bir mucize daha: Neslihan Kılıç 257. saatte enkazdan sağ çıkarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta bir binanın enkazı altında kalan kadın, depremin 257. saatinde yaralı çıkarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2023 21:48, Son Güncelleme : 16 Şubat 2023 22:41
Ebrar Sitesi enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti. Yoğun bir çalışmanın ardından ekipler 42 yaşındaki Neslihan Kılıç'ı kurtardı.
Depremin 257. saatinde enkazdan çıkarılan Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Vali Çiçek: 11. günde ikinci müjde