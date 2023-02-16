TOGG'un test araçları seyir halindeyken görüntülendi
TÜRKİYE'nin yerli otomobili Togg'un test araçları, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeyken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Şubat 2023 23:34, Son Güncelleme : 16 Şubat 2023 23:32
TÜRKİYE'nin yerli otomobili Togg'un test araçları, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeyken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, test sürüşlerine devam ediyor. Son olarak Togg'un farklı renkteki 5 test aracı, Orhangazi ilçesinden Gemlik yönüne seyir halindeyken görüntülendi. Togg araçlarını görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.