17 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi Çubuk GSB Erkek ve Kız Öğrenci Yurtları'nda kalan depremzedeleri ziyaret edecek.

(Ankara/14.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sarımiye Camisi ve Musevi Havrası, Habibi Neccar Camisi, Uzun Çarşı, Ulu Cami, Hatay Meclis Binası, Hatay Şehir Müzesi ve Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi'nde incelemelerde bulunacak, Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki incelemenin ardından basın açıklaması yapacak.

(Hatay/11.10-12.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyükşehir Belediyesini, taziye çadırını ve hastaneyi ziyaret edecek.

(Adana/13.10/13.50/14.40)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, 2022 yılı yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarını, geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin iş gücü ile bu yılın ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodmir Zelenskiy'nin video konferansla yapacağı hitabın ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un açılış konuşmasıyla başlayacak.

(Münih)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek Miraç Kandili programına katılacak.

(Ankara/20.15)