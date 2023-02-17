İzmir'de yabancı uyruklu 10 kişi tencerede yaktıkları kömürden zehirlendi
İzmir'in Konak ilçesinde yabancı uyruklu 10 kişi, ısınmak için tencerede yaktıkları kömürden yayılan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2023 07:15, Son Güncelleme : 17 Şubat 2023 07:35
Ballıkuyu Mahallesi 1012 Sokak'taki iki katlı binanın giriş katında yabancı uyruklu 3'ü kadın 10 kişi, ısınmak amacıyla tencere içinde kömür yaktı.
Söz konusu kişiler bir süre sonra fenalaştı.
Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İzmir'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 10 kişinin kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.