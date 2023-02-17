Dolar haftayı 18,87 TL'den kapattı
Dolar haftayı 18,87 TL, avro ise 20,10 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2023 18:28, Son Güncelleme : 17 Şubat 2023 18:27
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,8540
|18,8550
|18,8700
|18,8710
|Avro
|20,0950
|20,0960
|20,0990
|20,1000
|Sterlin
|22,5320
|22,6450
|22,5770
|22,6900
|İsviçre Frangı
|20,2900
|20,3920
|20,2500
|20,3520
|ANKARA
|ABD Doları
|18,8240
|18,9040
|18,8400
|18,9200
|Avro
|20,0550
|20,1350
|20,0590
|20,1390
|Sterlin
|22,4720
|22,6820
|22,5170
|22,7270