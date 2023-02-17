Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1374 yaralının tedavisi sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 8 bin 555 vatandaştan 1374'ünün tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 7 bin 181'i taburcu edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2023 09:48, Son Güncelleme : 17 Şubat 2023 09:50
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.
Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.
Şu ana kadar kente getirilen 8 bin 555 yaralıdan 7 bin 181'i taburcu edilirken, 1374 depremzedenin tedavisi sürüyor.