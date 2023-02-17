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İnşa ettiği binaları yıkılan ilçe başkanı hakkında AK Parti'den açıklama

"Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığımızı yapan Şahin Avşaroğlu'nun inşa ettiği yapılarda da yıkımlar olduğunu öğrenince AK Parti olarak derhal görevden el çektirdik ve yerine de bir başka arkadaşımızı görevlendirdik"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2023 12:17, Son Güncelleme : 17 Şubat 2023 12:30
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İnşa ettiği binaları yıkılan ilçe başkanı hakkında AK Parti'den açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptırdığı binalarda yıkımlar olduğu bilgisi üzerine partisinin Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu'na görevden el çektirdiklerini söyledi.

Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Depremin ilk anından itibaren bölgelerde faaliyetlerini sürdüklerini belirten Kandemir, "Bir yandan yoğun bir şekilde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Hükümetimiz de aynı anda birçok şeyi yapma gayretinde. Bütün milletvekillerimiz, MYK, MKYK üyelerimiz ve teşkilatlarımız, ilk günden itibaren sürecin içinde ve çalışmalara destek olma gayreti içerisinde." ifadesini kullandı.

Depremin ardından bölgedeki AK Parti teşkilatlarından gelen bilgiler doğrultusunda çalışmalar yapıldığını aktaran Erkan Kandemir, şunları kaydetti:

"Tabii bu süreçte bize ulaşan bilgilerin tamamını da çok dikkatli bir şekilde değerlendirdik, değerlendiriyoruz. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığımızı yapan Şahin Avşaroğlu'nun inşa ettiği yapılarda da yıkımlar olduğunu öğrenince AK Parti olarak derhal görevden el çektirdik ve yerine de bir başka arkadaşımızı görevlendirdik. Bundan sonraki yasal süreci kendisi takip edecek. Sonucunu bilemeyiz ama parti olarak bu konuda en ufak bir tavizimiz asla olmaz. Temel prensipler çerçevesinde gereken adımları atarız."

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