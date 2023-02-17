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Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı yeni kararı açıkladı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı. Özvar: Nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek, hibrit eğitim sistemi de değerlendirilecektir

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Şubat 2023 14:15, Son Güncelleme : 17 Şubat 2023 14:53
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Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin Anadolu Ajansı'na saat 14.00'da açıklama yaptı.

İşte YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklamalrından öne çıkanlar:

"Deprem bölgesinde ikametgahı olan veya eğitim alan 627 bin civarında öğrenci bulunmaktadır. Türkiye'deki örgün öğrencilerin yüzde 15'i ya bölgede ikamet etmekte ya da bölgede eğitim almaktadır.

Bu sayı ve oranlara bakıldığında yükseköğretim sistemimiz içinde bu afetten etkilenen öğrenci sayısının çok yüksek olduğunu dikkatlerinize sunmak isterim.

Bölgedeki 18 üniversitemizde 17 bini aşan öğretim elemanı ve 30 bini idari olmak üzere toplam 47 bin ayrıca üniversite personelimiz bulunmaktadır. Aileleriyle değerlendirildiğinde depremden doğrudan etkilenen illerimizdeki yükseköğretim içinde bulunan vatandaş sayımızın fevkalade yüksek olduğu dikkatlerden kaçmayacaktır.

Depremin olduğu günden itibaren YÖK olarak tüm üniversite yönetimleriyle doğrudan temas ettik. Bu sayede bölgedeki elemanlarımız, öğrencilerimiz ve idari personelimizle ilgili veriler toplamaya başladık. Bakıldığında neredeyse bütün üniversitelerimiz depremde kayıp vermiştir. Bu bakımdan deprem bütün üniversitelerimizi etkilemiştir.

11 ilde yapılan ön incelemeler neticesinde kampüslerimizin çoğunda yıkılan bina olmadığı görüldü. Bununla birlikte az sayıda ağır hasarlı binamız mevcut. Bu dönemde kampüslerimiz önemli rol almışlardır.

Bütün çabamız eğitim öğretim alanında normalleşmenin en kısa sürede tamamlanması. Öğrencilerimizin eğitimlerini nitelikten ödün vermeden sürdürebilmeleri için 2022-2023 akademik yılı bahar dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla bazı kararlar alınmıştır.

Bahar dönemi 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabilir, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneği değerlendirilecek. Yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrenciler bu eğitimlerini yüz yüze sürdürecek.

Depremden etkilenen öğrenciler uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek.

Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi."

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