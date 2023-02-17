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Enkazdan 248'inci saatte kurtarılan Aleyna Ölmez'in genel sağlık durumu iyi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Kendirli:- "Umuyoruz ki akşama ağızdan beslenmeye, su içmeye başlayacak. Genel durumu iyi şu anda"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2023 14:11, Son Güncelleme : 17 Şubat 2023 15:29
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, depremin 248. saatinde mahsur kaldığı enkazdan kurtarılarak Ankara'da tedavi altına alınan Aleyna Ölmez'in genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Hastanede düzenlenen basın toplantısında, Prof. Dr. Kendirli ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Aleyna Ölmez'in durumu hakkında bilgi verdi.

Ünüvar, Ölmez'in dün 18.02'de hastaneye getirildiğini, gece boyunca durumunun takip edildiğini, bir probleminin olmadığını belirterek, Ölmez'in sabah saatlerinde bir problem sebebiyle ameliyat edildiğini aktardı.

Başhekim Prof. Dr. Kendirli, Ölmez'in ilk muayenesinde genel durumunun iyi olduğunun tespit edildiğini, ileri tetkikler sonucunda, pelvisinde kırık tespit edildiğini, sabah saatlerinde de ameliyat edilmesine karar verildiğini aktardı.

Aleyna Ölmez'in gece boyunca bilinci açık durumda olduğunu kaydeden Kendirli, "Umuyoruz ki akşam ağızdan beslenmeye, su içmeye başlayacak. Genel durumu iyi şu anda." diye konuştu.

- "Cenin pozisyonunda olduğu için korundu"

Doç. Dr. Mahmut Kalem ise Ölmez'in ameliyatına ilişkin bilgi verdi. Kalem, pelvis kırığı nedeniyle ameliyat edilen Ölmez'in, diğer uzuvlarında ufak çizikler dışında herhangi bir yaralanmasının bulunmadığını dile getirdi.

Ameliyat sonrası Ölmez'in uyandığını, genel durumunun iyi olduğunu kaydeden Kalem, "Kısa zamanda da yürümesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kalıcı bir sağlık problemi yaşayıp yaşamayacağına ilişkin soru üzerine Kalem, ortopedik açıdan takibin devam edeceğini belirterek, "Şu anki öngörümüz, herhangi bir problem olmayacağı umudumuz var." dedi.

Kalem, enkaz altında nasıl bir pozisyonda bulunduğu ve nasıl korunabildiğine dair soruyu da cevapladı. Ölmez'in yaralanma şeklinin "dış yan taraftan gelen ezilme" olduğunu belirten Kalem, "Leğen kemiğinde buna bağlı bir kapanması vardı. Zaten bunu düzeltip tespitini yaptık. Muhtemelen yandan bir baskı altında kalmış, cenin pozisyonunda kaldığı için de korunduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda çalışma yürüten AFAD, Kömür İşletmeleri AŞ, JAK ve Dilovası Belediyesi ekipleri, depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ulaşmıştı. Ölmez, tedavi için Ankara'ya getirilmişti.

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