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Bakan Kurum: Afet konutlarının inşasına bir ay içinde başlayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "En doğru yeri seçmek suretiyle afet konutlarımızın inşasına bir ay içinde başlayıp en kısa zamanda vatandaşlarımıza konutlarımızı teslim edeceğiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2023 14:28, Son Güncelleme : 17 Şubat 2023 16:00
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Bakan Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Adana 112 Acil Çağrı Merkezi İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Salonu'nda yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana'da genel bir değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Bir yandan hasar tespit çalışmalarına devam ettiklerini diğer yandan da geçici barınma ve kalıcı konutlarla ilgili çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Kurum, "Şu anda 7 bin 328 personelle 11 ilimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölüm ve 684 bin bina incelenmiştir. 332 bin 947 bağımsız bölümden oluşan 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Adana'mızda da 148 binada 1602 bağımsız bölüm yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir." diye konuştu.

Depremlerin 11 ilde 14 milyon kişiyi doğrudan etkilediğini hatırlatan Kurum, şehirlerin yeni yerleşimlerine ilişkin hassas bir süreç ve vatandaşların can ve mal güvenliğini teminat altına alacak bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

- "En doğru zemini seçmeye çalışıyoruz"

"Daha önceki yapmış olduğumuz 1 milyon 180 bin TOKİ konutumuz nasıl dimdik ayaktaysa bundan sonraki süreçte de olası depremlerde en doğru zemini, yeri seçecek çalışmaları yürütüyoruz." diyen Kurum, 20 yıldır izlenen anlayışı yeni yapılacak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğinde de devam ettireceklerini belirtti.

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mart ayı başı itibarıyla konutlarımızın 11 ilimizde eş zamanlı ihalelerini gerçekleştireceğiz ve etap etap bakanlığımız ve TOKİ'mizin inşa koordinasyonunda tüm birimlerimizle birlikte 11 ilimizde olacağız ve 11 ilimizde hasar tespitlerinin tamamlanmasına müteakip eş zamanlı inşaat sürecini yürütüyor olacağız. En doğru zemini seçmeye çalışıyoruz. Detaylı zemin etüt raporları hazırlamak, mikro bölgeleme çalışmaları yapmak, jeofizik uzmanlarının incelemesi sonucunda daha önceki konutlarımızda nasıl hareket ettiysek burada da aynı hassasiyetle hareket ediyoruz ve en doğru yerleşim alanlarını seçmeye gayret gösteriyoruz."

Bakan Kurum, Adana'da da ağır hasarlı olarak tespit edilen binaların yanı sıra orta hasarlı konutlara ilişkin vatandaşların da dönüşüm sürecine katkı sağlayacağı çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Binaları orta hasarlı olanları açıkta bırakmayacaklarını anlatan Kurum, bu binalar için vatandaşların talepleri doğrultusunda devletin her türlü desteği vereceğini, daha önceki depremlerde olduğu gibi Adana'da da planlama, kamulaştırma ve finans desteği anlamında her türlü katkıyı sunacaklarını dile getirdi.

- "(Adana'daki afet konutları) Çukurova'daki Şambayadı bölgesini istişare ettik"

Adana'da yeni afet konutlarının yapılacağı alana ilişkin de bilgi veren Kurum, şöyle devam etti:

"Adana'daki ağır hasar görmüş, bilhassa merkezdeki Çukurova ve Seyhan ilçelerimizde ağır hasarlı konutların yeni yapılacak yerlerine ilişkin planlama için Çukurova'daki Şambayadı bölgesini istişare ettik. Zemin etütlerini yapacağız ve Çukurova'ya, Seyhan'a, ilçe merkezine en yakın, en kıymetli, en değerli yeri afetzede vatandaşlarımıza konut yapımı için kullanacağız. Ceyhan'da konut yapımına ilişkin çalışmaları da sürdürüyoruz. İnşallah orada da en doğru yeri tespit etmek suretiyle afet konutlarımızın inşasına bir ay içerisinde başlayıp en kısa zamanda vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

Bakan Kurum, tüm illerde enkaz kaldırma süreçlerini valiliklerin koordinasyonunda büyük bir titizlikle yürüttüklerinin, gerek enkaz alanındaki yıkımlar gerekse enkazların döküm sahasına taşınması ve buralardaki emniyetin sağlanması konusunda hassas bir süreç izlendiğinin altını çizdi.

Bundan sonra vatandaşların taşınma sürecini de oluşturulan koordinasyon merkezinde yürüteceklerini aktaran Kurum, "Ağır hasarlı binalardan, hasarlı binalardan eşya kesinlikle alınmamasını bir kez daha rica ediyorum. Eşya alınma sürecinin valiliklerimizin koordinasyonunda yürütülmesi önemlidir. Ağır hasarlı binadan 'eşya alınabilir mi alınamaz mı' sorusunun tespitini valiliğimiz, bilim insanlarımızla birlikte yapacak ve 'eşya alınabilir' kararına müteakip eşya taşıma sürecine izin verilecektir. Aksi taktirde ağır hasarlı binalardan eşya alınmamasını bir kez daha ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

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