ASELSAN'dan sözleşme değişikliği açıklaması

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ''ASELSAN ve ROKETSAN arasında oluşturulan iş ortaklığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemleri ile ilgili 8 Şubat 2023 tarihinde, ASELSAN payı 29 milyon 135 bin 362,99 avro ve 187 milyon 15 bin 849,35 TL tutarında bir sözleşme değişikliği imzalanmıştır.'' ifadelerine yer verildi.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2025 yılı içerisinde gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, bu açıklamanın Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan alınan izne istinaden yapıldığı belirtildi.