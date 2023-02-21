Kadroya geçen her sözleşmeli, memur statüsünden emekli olabilirler mi?

Soru: Bilindiği üzere sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine dair kanun 26.01.2023 tarihli 32085 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.657 Mülga 4)c statüsünde çalışmakta iken 2018 yılında 657 4)b sözleşmeli personel statüsüne geçirilen personellerin kadroya geçişinde emsali memur kadrosu bulunmadığı için hizmetli kadrosuna geçirilmeleri ihtimali yüksektir. Bu kişiler sosyal güvenlik yönünden şu an 5510 4. madde a bendi kapsamında (ssk) bulunmaktadırlar. Bu kişiler kadroya geçince emeklilik yönünden ssk daki hizmetleri daha uzun olduğunda ssk dan mı emekli olacaklar, yoksa kadroya geçtiği için emekli sandığından mı emekli olacaklar?

Ayrıca kadroya geçiş durumunda emekli maaşları nasıl etkilenecektir? Bu sorular çokça ilgili kişilerce sorulmaktadır. Bu kişilere yardımcı olmak, rehber olmak adına bu konu hakkında bir haber yapmanızı saygılarımla rica ederim. (Uzun zamandır beğeniyle haberlerinizi takip ederek çok bilgi edindim, başarılarınızın devamını dilerim.)



Detaylar/Değerlendirmeler:



1 Ekim 2008 tarihinden önce hizmet bütünleşmesi şartları:



1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışma hayatına atılmış kişiler için hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Bu kanun hükümleri gereği, çalışma süreleri içerisinde fazla olan kurum mevzuatı uygulanır, yani son 7 yıl hizmet içerisinde 1260 gün ve daha fazlası hangi statüde ise o statü üzerinden emeklilik gerçekleşir.



Örnek: 02.06.2000 - 02.06.2019 tarihleri arasında 19 yıl SSK.lı hizmeti olan bir kişi, 15.02.2022 tarihinde devlet memuriyetine girmiş olsun, 13.03.2029 tarihine kadar 7 yıl çalıştıktan sonra emekli olsun. Bu kişi hakkında son yedi yıllık hizmet süresinin yarısından fazlası Devlet memurluğunda geçen süresi olduğundan, kişi hakkında memurluk statüsü üzerinden emeklilik işlemleri gerçekleşir.



1 Ekim 2008 tarihinden sonra hizmet bütünleşmesi şartları:



1 Ekim 2008 tarihinden sonra çalışma hayatına atılmış kişiler için hizmet bütünleşmesinde 5510 sayılı Kanun Madde 53 hükmü uygulanır. Bu hüküm gereği de 1 Ekim 2008 tarihinden önce hiçbir şekilde (işçi, esnaf, memur, yedek subay, vekil öğretmenlik vb. gibi) çalışması olmayanlar için emekliliklerinde en fazla hangi statüde geçen hizmetleri varsa o statünün tabi olduğu duruma göre emeklilik işlemleri gerçekleştirilmektedir. Yani son 7 yıl hizmet kuralı bulunmamaktadır.



Örnek: 02.06.2000 - 02.01.2023 tarihleri arasında 23 yıl SSK.lı hizmeti olan bir kişi, 15.02.2023 tarihinde devlet memuriyetine girmiş olsun, yine 13.03.2029 tarihine kadar 7 yıl çalıştıktan sonra emekli olsun. Bu kişi hakkında son yedi yıllık hizmet süresinin yarısından fazlası durumuna bakılmaksızın en fazla hangi statüde hizmeti varsa ona bakılmak suretiyle emeklilik statüsü belirlenecektir. Örneğimizdeki kişinin de her ne kadar son 7 yıl hizmet içerisinde fazlası memurluk statüsü de olsa işçi olarak geçen hizmet statüsü daha fazla olduğundan işçi statüsünden emeklilik işlemleri gerçekleştirilecektir.

Emekli maaşları ve ikramiye konusu:

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetleri olup da kadroya geçenler hakkında yine son 7 yıl hizmet kuralı uygulanmak suretiyle memur statüsünden aylık bağlanması halinde 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır. Yani derece, kademe, ek gösterge, görev unvanı, memur maaş katsayısı gibi kalemler esas alınarak aylık ve ikramiye tutarı belirlenmektedir.

Ancak, 1 Ekim 2008 tarihinden önce hiçbir şekilde memurluk hizmeti olmayanlar, yine memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmeti olmayanlar için ise 5510 sayılı Kanun aylık bağlama sistemine tabi olacaklar ve prime esas kazançları önemli olacak, ortalama aylık kazançları dikkate alınarak aylık hesabına dahil olacaklardır.

Ancak, bu durumdakiler için emekli ikramiyesi hesaplamasında yine 5434 sayılı Kanun uygulanmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz durumlarla ilgili geniş değerlendirmelerimize sitemizde zaman zaman yer vermekteyiz. Bu konularla ilgili bilgi için ziyaret edilebilir.

