Depremzede Zehra Aktaş polis memuru nişanlısıyla Kütahya'da evlendi

Kahramanmaraş'tan nişanlısı Aygördü'nün polis olarak görev yaptığı Kütahya'ya gelen depremzede Zehra Aktaş ve ailesi, bir otele yerleştirildi.

Kütahya Belediyesi, evlilik hazırlıklarının depremle ertelendiğini öğrendiği gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Belediyece düzenlenen törende çiftin nikahını Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık kıyarken, şahitliklerini Vali Vekili Mustafa Güney, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hamit İlker Çakmak ve MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç yaptı.

Başkan Işık, burada yaptığı konuşmada, çiftin nikah hazırlığında olduğunu duyunca hemen harekete geçtiklerini söyledi.

Yaşanan acıyı bir nebze de olsa dindirmek adına organizasyonu hazırladıklarını belirten Işık, "Yaşadığımız üzüntülerimizi, acılarımızı yok etmek mümkün değil ama bir yandan da bu tür güzel olaylarda birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Vali Vekili Güney de çifti tebrik ederek mutluluklar diledi.