Rüşvet operasyonunda Edirne Belediyesi çalışanı 4 kişi gözaltında
Edirne Belediyesi çalışanı 4 kişi "rüşvet operasyonu" kapsamında gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2023 21:07, Son Güncelleme : 17 Şubat 2023 21:08
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Soruşturmayı genişleten ekipler 1 kişiyi daha gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.