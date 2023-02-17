Depremlerde hayatını kaybeden Suriyelilerden 1590'ının cenazesi ülkelerine götürüldü

Depremlerde ölen Suriyelilerin cenazeleri, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine naklediliyor.

Suriyelilerin cenazeleri ülkelerine ulaştırılmadan önce yakınları tarafından Reyhanlı'daki mezarlığa götürülerek kayıt işlemleri yapılıyor. Ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'na nakledilerek cenaze araçlarıyla buranın karşısındaki Babülhava Sınır Kapısına teslim ediliyor.

Babülhava'da bekleyen aileler, yakınlarının cenazelerini alarak yaşadıkları bölgelerde definlerini yapıyor.

Türkiye'deki depremlerde ölen Suriyelilerden şu ana kadar 1590'ının cenazesi bu yolla ülkelerine ulaştırıldı.

Bu süreçte ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde ikametli 6 binden fazla Suriyeli, yakınlarının defin işlemleri ve barınma amaçlı ihtiyaçlar için Suriye'ye giriş yaptı.

Türkiye'den Suriye'ye geçişler Cilvegözü'nün yanı sıra Kilis'teki Öncüpınar ve Şanlıurfa'daki Akçakale Sınır Kapısı'ndan da yapılıyor.

Babülhava Sınır Kapısı Genel İlişkiler ve Medya Sorumlusu Mazen Alluş, depremin ilk gününden bu yana sınır kapısı üzerinden cenazelerin ulaştığını belirterek, "Aralarında tüm bireyleri vefat etmiş ailelerin yanı sıra 10 veya 15 üyesini kaybetmiş aileler var." dedi.