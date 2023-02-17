Depremzedelere gönderilen bazı eşyalar pes dedirtti

Bakan Soylu: Depremlerde can kaybı 39 bin 672'ye yükseldi
Bakan Soylu: Depremlerde can kaybı 39 bin 672'ye yükseldi
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
Depremden önce yoktu: Dağlar birleşti, doğal göl oluştu
Depremden önce yoktu: Dağlar birleşti, doğal göl oluştu
İTÜ ön raporunu paylaştı: İşte depremin yıkım nedenleri?
İTÜ ön raporunu paylaştı: İşte depremin yıkım nedenleri?
MEB'den deprem bölgesindeki öğrenciler için 'parasız yatılılık' kararı
MEB'den deprem bölgesindeki öğrenciler için 'parasız yatılılık' kararı
'Afetzede Barınma Desteği' konusunda merak edilenler
'Afetzede Barınma Desteği' konusunda merak edilenler
278. saatte gelen mucize: 45 yaşlarında bir kişi kurtarıldı
278. saatte gelen mucize: 45 yaşlarında bir kişi kurtarıldı
Afetzedeler için 'barınma desteği' başvuruları e-Devlet üzerinden açıldı
Afetzedeler için 'barınma desteği' başvuruları e-Devlet üzerinden açıldı
Hatay BB Başkanı Savaş: 20 bin kişi depremde hayatını kaybetti
Hatay BB Başkanı Savaş: 20 bin kişi depremde hayatını kaybetti
Mimarlık fakültesine atanan İlahiyatçı dekan istifa etti
Mimarlık fakültesine atanan İlahiyatçı dekan istifa etti
Depremzedelere 10 bin lira 'Hane Başı Destek Ödemesi' başladı
Depremzedelere 10 bin lira 'Hane Başı Destek Ödemesi' başladı
Sahibine ulaşılamayan değerli eşyalar hazineye aktarılacak
Sahibine ulaşılamayan değerli eşyalar hazineye aktarılacak
İBB'den 'bina analizi' açıklaması: 318 bina durduğu yerde çökebilir
İBB'den 'bina analizi' açıklaması: 318 bina durduğu yerde çökebilir
TBB yayınladı...İşte depremde hayatını kaybeden 96 avukat
TBB yayınladı...İşte depremde hayatını kaybeden 96 avukat
Deprem bölgesinde hangi il ve ilçelerde eğitime devam edilecek?
Deprem bölgesinde hangi il ve ilçelerde eğitime devam edilecek?
İnşa ettiği binaları yıkılan ilçe başkanı hakkında AK Parti'den açıklama
İnşa ettiği binaları yıkılan ilçe başkanı hakkında AK Parti'den açıklama
Deprem bölgesindeki askerlere 'sıla izni' verildi
Deprem bölgesindeki askerlere 'sıla izni' verildi
Deprem bölgesinde öğretmenlerin tayin talepleri hakkında açıklama
Deprem bölgesinde öğretmenlerin tayin talepleri hakkında açıklama
Danıştay saldırganı Alparslan Arslan koğuşunda ölü bulundu
Danıştay saldırganı Alparslan Arslan koğuşunda ölü bulundu
Altının gram fiyatı 1.104 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.104 lira seviyesinden işlem görüyor
Depremlerin ardından DASK'a 158 bin 183 hasar ihbarı yapıldı
Depremlerin ardından DASK'a 158 bin 183 hasar ihbarı yapıldı
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Deprem nedeniyle ara verilen okullar ne zaman açılacak?
Deprem nedeniyle ara verilen okullar ne zaman açılacak?
Elektrik ve doğal gaz için güvence bedeli OHAL süresince ödenmeyecek
Elektrik ve doğal gaz için güvence bedeli OHAL süresince ödenmeyecek
3 büyük deprem gören 5 bin yıllık tarihi mahallede tek taş bile düşmedi
3 büyük deprem gören 5 bin yıllık tarihi mahallede tek taş bile düşmedi
Deprem sonrası fiyatlar 35-40 bin liraya kadar ulaştı
Deprem sonrası fiyatlar 35-40 bin liraya kadar ulaştı
Konya'da yangın çıkan evde çöken çatının altında kalan 7 depremzede öldü
Konya'da yangın çıkan evde çöken çatının altında kalan 7 depremzede öldü
Bilanço ağırlaşıyor, hayatını kaybeden sayısı 38 binin üzerine çıktı
Bilanço ağırlaşıyor, hayatını kaybeden sayısı 38 binin üzerine çıktı
Bakan Koca, 261. saatte çıkarılan Avcı ve Şakiroğlu'nu ziyaret etti
Bakan Koca, 261. saatte çıkarılan Avcı ve Şakiroğlu'nu ziyaret etti
Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi
Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Depremzedelere gönderilen bazı eşyalar pes dedirtti

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak için başlatılan yardım seferberliğinde, depremzedelere gönderilen bazı eşyalar pes dedirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2023 21:36, Son Güncelleme : 17 Şubat 2023 21:32
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kahramanmaraş'ın da aralarında bulunduğu 11 ilde yaşanan depremin acısı yürekleri dağlamaya devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Edirne'de de depremzede vatandaşların acılarını hafifletmek yaralarını sarmak için yardım seferberliği başlatıldı. Edirne Belediyesi ve Edirne Valiliği koordinasyonunda oluşturulan yardım toplama merkezlerine akın eden 7'den 70'e binlerce vatandaş, giyecekten yiyeceğe birçok kategoride yardım malzemesi getirdi. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birinin sergilendiği Edirne'de, tüm vatandaşlar tek yürek tek bilek oldu.

Kumbarasında biriktirdiği paralarını bağışlayan, emeklilik maaşından kalan son parasını yardım merkezine getiren, her akşam sarılıp uyuduğu oyuncak bebeğini deprem bölgesindeki depremzede kardeşlerine gönderen çok sayıda vatandaşın olduğu Edirne'de, bazı vicdansızlar da utanç verici eşyalar göndermeye çalıştı. Toplama merkezine getirilen kolilerdeki eşyaları kategorilere ayırırken, bazı kolilerden çıkan eşyaları gören gönüllüler şok oldu. Kolilerden çıkan bazı eşyalar, pes dedirtti. Çöpe atılan ürünlerin arasında gecelik ve abiye elbiseler, yırtık iç çamaşırı, kirli havlu, topuklu ayakkabı ve süs eşyalarının olduğu görüldü.

Bakan Kurum: Depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi
Bakan Kurum: Depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi
Gönüllüler enkazdan Kur'an-ı Kerim'leri topluyor
Gönüllüler enkazdan Kur'an-ı Kerim'leri topluyor
Bakan Soylu: Depremlerde can kaybı 39 bin 672'ye yükseldi
Bakan Soylu: Depremlerde can kaybı 39 bin 672'ye yükseldi
Depremden önce yoktu: Dağlar birleşti, doğal göl oluştu
Depremden önce yoktu: Dağlar birleşti, doğal göl oluştu
Depremzedelerden Bakan Çavuşoğlu'na ilginç talep ve şikayetler
Depremzedelerden Bakan Çavuşoğlu'na ilginç talep ve şikayetler
İTÜ ön raporunu paylaştı: İşte depremin yıkım nedenleri?
İTÜ ön raporunu paylaştı: İşte depremin yıkım nedenleri?

Bu Habere Tepkiniz

Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı yeni kararı açıkladı

Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı yeni kararı açıkladı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı. Özvar: Nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek, hibrit eğitim sistemi de değerlendirilecektir
Öğretmenlik'ten istifa eden açıkta iken EYT'den yararlanarak emekli olabilir mi?

Öğretmenlik'ten istifa eden açıkta iken EYT'den yararlanarak emekli olabilir mi?
Acılar Dinene Kadar Buradayız!

Acılar Dinene Kadar Buradayız!

https://www.youtube.com/watch?v=kZHJgOD_d44
Orduevine girişi yasaklanan amiralin açtığı davada dilekçe ret kararı

Orduevine girişi yasaklanan amiralin açtığı davada dilekçe ret kararı

Kamuoyunda 104 amiral bildirisi olarak bilinen olayda amirallerden birinin Danıştay'da açtığı davada dilekçe ret kararı verildi.
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
AYM, OHAL ilan edilen illerde bireysel başvuru sürelerini durdurdu

AYM, OHAL ilan edilen illerde bireysel başvuru sürelerini durdurdu

Anayasa Mahkemesince (AYM), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde bireysel başvuru sürelerinin 3 ay boyunca durdurulması kararlaştırıldı.
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
Diyanet'in Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ndeki değişiklikler yürürlüğe girdi

Diyanet'in Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ndeki değişiklikler yürürlüğe girdi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, olağanüstü haller ile afet ve acil durumlarda sunulacak din, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde planlayıp uygulayabilecek.
Anayasa Mahkemesi 22 Şubat 2023'te 6 dosyayı esastan karara bağlayacak

Anayasa Mahkemesi 22 Şubat 2023'te 6 dosyayı esastan karara bağlayacak

Anayasa Mahkemesi Şubat ayında Genel Kurul gündemini yoğunlaştırdı. 16 Şubatta 22 dosya görüşecek olan Yüksek Mahkeme bir hafta sonrasında da 6 dosyayı esastan görüşeceğini duyurdu.
MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı

MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı

MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı
Türkiye tek yürek: 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı

Türkiye tek yürek: 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda gerçekleştirilen kampanyada 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşılırken, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi
'Hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile sözleşme feshi' yargıdan dönüyor

'Hizmetine ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile sözleşme feshi' yargıdan dönüyor

Sözleşmeli personelin görevine son vermek isteyen belediyeler en çok "Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması" gerekçesine sığınsa da bunu ispatlayamadıkları için işlemler yargı tarafından iptal edilmektedir.
Rize'de çığ düşme anı kameralara böyle yansıdı.

Rize'de çığ düşme anı kameralara böyle yansıdı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, çığ düşme anı kameraya yansıdı. Ayder Yaylası'nda yüksek bir yamaçta biriken kar kütleleri, ağır şekilde kayarak Ayder Deresi'nin üzerine düştü. Çığın düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.