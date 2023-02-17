Bingöl'de 2 okulun eğitime uygun olmadığı tespit edildi
Bingöl Valiliği, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, kentte sadece 2 okulun eğitim ve öğretime uygun olmadığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2023 23:19, Son Güncelleme : 17 Şubat 2023 23:21
Valilikten yapılan açıklamaya göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün kent genelinde hasar tespit çalışmalarının titizlikle devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda öncelikle okullar başta olmak üzere kamu kurumlarına ait yapıların incelendiği kaydedilen açıklamada, "Merkez ilçede Güveçli İlkokulu ve Ortaokulu, Genç ilçesinde Çaybaşı İlkokulu dışındaki tüm okullarımızın eğitim ve öğretim için uygun olduğu rapor edilmiştir. Adı geçen okullarımız taşımalı eğitim kapsamına alınacak olup öğrencilerimizin eğitim ve öğretime devamı bu uygulama ile sağlanacaktır." denildi.