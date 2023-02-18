18 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
18 Şubat 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Giriş : 18 Şubat 2023 01:13, Son Güncelleme : 18 Şubat 2023 01:15
ATAMA KARARLARI
Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ispanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Burak AKÇAPAR atanmıştır.
Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal BOZAY atanmıştır.
Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Faruk KAYMAKÇI atanmıştır.
17 Şubat 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI