AK Parti'de iki görüş hakim, seçim için 14 Mayıs kesin değil

Kamuoyunda seçimin ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik tartışmalar sürerken, AK Parti cephesinde bu konuda ayrıntılı bir değerlendirme yapılmadığı belirtiliyor. AK Parti'de deprem sebebiyle seçimlerin 18 Haziran'a bırakılması yönünde görüşler dile getirilmesine rağmen, şu ana kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'la ilgili tavrında bir değişiklik olmadığı kaydediliyor. AK Parti kaynakları, önümüzdeki haftadan itibaren bu konuda bir değerlendirme yapılabileceğini dile getirdi.

Parti kurmayları "Muhalefet de seçimin yapılmasından yana, ertelemeye karşı çıkıyorlar. Bu durumda ertelemeden bahsetmek doğru olmaz. Şu anda seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına yönelik kararımızda bir değişiklik yok. Ama bu konuda detaylı bir şekilde henüz konuşulmadı. Şartlar ne getirecek? Bakacağız. 18 Haziran'a bırakılması düşük de olsa ihtimal dahilinde" değerlendirmesini yaptı.