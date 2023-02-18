Deprem, tarım ve sanayiyi de vurdu

Depremin vurduğu 10 ilde sanayi ve tarım sektörü adeta çöküş yaşadı. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay şehirleri; Türkiye'nin tarımsal hasılasına yüzde 15 katkı bulunuyor. Yaşanan yıkımla tarım alanları kullanılamaz hale geldi. Binlerce hayvan telef oldu.

Aynı şekilde sanayi de depremden ciddi şekilde darbe aldı. Bölge, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 8,5'ini, toplam ithalatın yüzde 6,7'sini gerçekleştiriyor. Sadece Gaziantep tek başına Türkiye ihracatının yüzde 4,4'ünü, Hatay yüzde 1,6'sını Adana yüzde 1,2'sini gerçekleştirirken, depremden etkilenen birçok fabrika yıkıma uğradı. Bölgedeki göç hem tarım hem de sanayiyi vurdu. Toplam zararın milyarlarca lira olduğu tahmin ediliyor.

İŞ GÜCÜ KAYBI VAR DESTEKLER SÜRMELİ

Bölgede tarım işiyle uğraşan ve alanında uzman olan Eşref Şekerli, gazetemize yaptığı açıklamada "Depremden etkilenen 10 il, Türkiye'nin tarımsal hasılasına yüzde 15 civarında katkıda bulunuyordu. Yaşanan yıkım, tarım sektörüne ciddi anlamda darbe vurdu. Tarımsal alanlar ve köylerde ciddi tahribata neden oldu. Devlet çiftçiye desteğini hızlı bir şekilde iletmeye başladı. Mazot, gübre ve süt desteği öne alındı. Hayvan başına 500'er lira destek açıkladı. Tarım bakanlığı 2.500 ton yem dağıtımı yaptı. Destekler yerinde ama devamı mutlaka gelmeli" dedi. Bölgede tarımın eski günlerine dönmesi için zamana ihtiyaç olduğunu söyleyen Şekerli "En önemli konuların başında göç geliyor. İmkanı olanlar bölgeden ayrıldı. Bu tarımsal üretimi de olumsuz etkiledi" dedi.

İPLİĞİN KALBİ MARAŞ BÜYÜK YARA ALDI

Kahramanmaraş'ta iplik fabrikası da bulunan, İstanbul Tekstil İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, bölgedeki depremin sanayiye ve ihracata da olumsuz etki yapacağını belirterek "İnsan hayatı tabii ki önceliğimiz. Günlerdir arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yeni yeni maddi kayıpları da görmeye başladık. Tesislerde ciddi hasarlar var. Başta hazır giyim ve teksil olmak üzere birçok sektör etkilendi. Sadece Kahramanmaraş Türkiye iplik üretiminin yarısını karşılıyor. Üretime geçmek kolay olmayacak. Çünkü insanlar göç ediyor. Bunun önüne geçmek gerekiyor. Bölgeyi tekrar cazibe merkezi haline getirmemiz gerekiyor" dedi.

KAAN ZENGİNLİ-