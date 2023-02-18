3 il Valiliği eşya taşımada rayiç bedel sınırı getirdi

KAHRAMANMARAŞ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il içi ve il dışı ev eşyası taşımalarının rayiç bedel üzerinden yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İl içi ve il dışı ev eşyası taşımlarının rayiç bedel üzerinden yapılması zorunludur. İlimizde yaşanan deprem nedeniyle fırsatçılık yapan şahıs ve firmalar hakkında gerekli her türlü idari yaptırım uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ŞANLIURFA

Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından il içi ve il dışı ev eşyası taşıyıcılığının rayiç bedel üzerinden yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Bu kapsamda bir dizi tedbir alındığını aktaran Ayhan, "İlçe içerisinde ev taşıma ücreti maksimum 6 bin liradır. İlçeler arasında maksimum 8 bin liradır. Ev taşıma asansör bedeli bin lira olarak sınırlandırılmıştır. Ekiplerimiz, denetimlerini gerçekleştiriyor. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlemler uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

HATAY

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilde ev taşıma bedeline azami sınır getirdiklerini açıkladı.

Vali Doğan, yazılı açıklamasında, merkez Antakya ilçesi sınırları içinde ev taşıma ücretinin en fazla 5 bin lira olacağını duyurdu.

Doğan, "Antakya-Yayladağı 6 bin, Antakya-Reyhanlı 6 bin, Antakya-Arsuz 7 bin, Antakya-Erzin 8 bin lira, ev taşıma asansör bedeli 1000 lira olarak sınırlandırılmıştır. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlem uygulanacaktır." açıklamasında bulundu.