Hatay'da 296. saatte üç mucize birden!

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 kenti vurdu. Depremden en çok etkilenen illerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı.

ÜÇ KİŞİNİN KURTARILDIĞI AN

CAN KAYBI 39 BİNİ AŞTI

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki depremler geride binlerce enkaz bıraktı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybı sayısı da 39 bin 672'ye yükseldi.

Son verilere göre enkazdan yaralı olarak kurtarılanların sayısı ise 108 bin 68'e çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hasar tespit çalışmalarına ilişkin "Şimdiye kadar arama kurtarma yapılan bina sayısı 20 binin üzerinde, 82 bin bina yıkık, yıkılacak ve ağır hasarlı durumda." ifadelerini kullandı.