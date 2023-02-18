Kocaeli'de lastik değiştiren gençlere tır çarptı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, hafif ticari aracın patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan gençlere tırın çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Kartepe kesiminde gece saatlerinde A.T. idaresindeki 34 UU 7002 plakalı hafif ticari aracın lastiği patladı.

Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, lastiği değiştirmek için arkadaşlarından yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye gelen Muhammed Emin S. (22) ve Hakan Ç. (22) ile A.T. aracın lastiğini değiştirmek için çalışmaya başladı.

Bu sırada sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DLF 993 plakalı tır, aracın lastiğini değiştirmeye çalışan Muhammed Emin S. ve Hakan Ç. ile A.T'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muhammed Emin S. ve Hakan Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı A.T. ise ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.