Din görevlilerinden depremzedelere manevi destek

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da görev alan din görevlileri depremzedelere manevi destek sağlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının koordinesinde Giresun'dan gelen İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi din görevlileri, Malatya'da kurulan çadır kentleri dolaşarak depremzedelerle ve çocuklarıyla yakından ilgileniyor.

Çadırları tek tek dolaşan din görevlileri, depremzedelerle sohbet ediyor. Burada çocuklara oyuncak ve şeker dağıtan görevliler, çadır kentte kalan çocuklarla oyunlar oynayarak onların güzel vakit geçirmelerini sağlıyor.

- Hayatını kaybedenler için Kur'an okunuyor, dua ediliyor

Görevliler, depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarının kaldığı çadırları da ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyor, dua ediyor.

Giresun'un Güce İlçe Müftüsü Mehmet Ayın, AA muhabirine, bölgeye 15 kişilik bir ekiple geldiklerini, yanlarında getirdikleri oyuncaklar ile ihtiyacı olan ailelere telefonları için şarj aleti dağıttıklarını ifade etti. Ayın, ekip arkadaşlarının aynı zamanda çocukların moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik çeşitli oyun aktiviteleri düzenlediğini aktardı.

Bölgedeki bu tür çalışmaların devam edeceği bilgisini veren Ayın, "Vatandaşlarımızın acısını paylaştık. Ziyaretimizde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Kur'an-ı Kerim okuduk, dualar ettik." dedi.

- "Çok güçlü imanları ile karşılaştık"

İmam Hatip Recep Cazır da tüm Türkiye ve dünya gibi kendilerinin de deprem bölgelerinde olmayı arzu ettiklerini belirterek, "Depremzede vatandaşlarımızla buluştuğumuzda onların çok güçlü imanları ile karşılaştık. Bu da bizleri oldukça duygulandırdı. Rabb'im bir daha böyle hadiseleri yaşatmasın." diye konuştu.

Çocukların bu süreçte psikolojik olarak yıprandığını dile getiren Cazır, "Bizler de bu süreçte çocuklara bir nebze olsun destek olabilmek ve kendilerine moral verebilmek için çadır kentlerde çeşitli aktiviteler düzenliyoruz. Onların hayal dünyalarına inerek bu acıyı bir an önce unutmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Çocukların mutlu olduklarını görünce bizler de mutlu oluyoruz." diye konuştu.