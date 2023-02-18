Geleneksel Türk okçuluk masa hakemi Feray Küçükgöçen, ailesiyle depremde vefat etti
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) masa hakemi Feray Küçükgöçen'in, eşi, iki oğlu ve kayınpederi ile "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat ettiği açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2023 13:37, Son Güncelleme : 18 Şubat 2023 13:38
TGTOF'dan yapılan açıklamada, "Masa hakemlerimizden Feray Küçükgöçen, eşi, iki oğlu ve kayınpederi, Kahramanmaraş depreminde hayatlarını kaybetmişlerdir. Merhume ve merhumlara Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.