Bakanlıktan deprem bölgesindeki öğrenciler için 'parasız yatılılık' kararı

Depremin yol açtığı hasardan emlak komisyoncusu da sorumlu olabilecek
Depremin yol açtığı hasardan emlak komisyoncusu da sorumlu olabilecek
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
Büyük depremde acı bilanço: 40 bin 642 kişi vefat etti
Büyük depremde acı bilanço: 40 bin 642 kişi vefat etti
İstanbul'da 93 okula tahliye kararı
İstanbul'da 93 okula tahliye kararı
Bakan Koca'dan 'salgın' açıklaması
Bakan Koca'dan 'salgın' açıklaması
3 il Valiliği eşya taşımada rayiç bedel sınırı getirdi
3 il Valiliği eşya taşımada rayiç bedel sınırı getirdi
Sakarya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve kızı öldü
Sakarya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve kızı öldü
10 ilden nakille gelen öğrenciler için devam şartı aranmayacak
10 ilden nakille gelen öğrenciler için devam şartı aranmayacak
Deprem bölgesinde dolandırıcılık yapan sahte doktor tutuklandı
Deprem bölgesinde dolandırıcılık yapan sahte doktor tutuklandı
Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten alabilecek
Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten alabilecek
Hatay'da 296. saatte üç mucize birden!
Hatay'da 296. saatte üç mucize birden!
Volkan Okçu'dan Haluk Levent'e uyarı: Sistem çöker
Volkan Okçu'dan Haluk Levent'e uyarı: Sistem çöker
EPDK'den 'mücbir sebep' kararları
EPDK'den 'mücbir sebep' kararları
AK Parti'de iki görüş hakim, seçim için 14 Mayıs kesin değil
AK Parti'de iki görüş hakim, seçim için 14 Mayıs kesin değil
4 milyon kişi şehrini terk etti
4 milyon kişi şehrini terk etti
Yaraları sarmak için ikinci paket! İşte yeni destekler
Yaraları sarmak için ikinci paket! İşte yeni destekler
Din İşleri Yüksek Kurulundan 'koruyucu aile' açıklaması
Din İşleri Yüksek Kurulundan 'koruyucu aile' açıklaması
CHP'li Başkandan Bakan Kurum'a teşekkür: Ayrımcılık görmedik
CHP'li Başkandan Bakan Kurum'a teşekkür: Ayrımcılık görmedik
30 bin konutlu ilçede tek bir bina yıkılmadı: İlçeye göç var
30 bin konutlu ilçede tek bir bina yıkılmadı: İlçeye göç var
Bakan Soylu: Depremlerde can kaybı 39 bin 672'ye yükseldi
Bakan Soylu: Depremlerde can kaybı 39 bin 672'ye yükseldi
Depremden önce yoktu: Dağlar birleşti, doğal göl oluştu
Depremden önce yoktu: Dağlar birleşti, doğal göl oluştu
İTÜ ön raporunu paylaştı: İşte depremin yıkım nedenleri?
İTÜ ön raporunu paylaştı: İşte depremin yıkım nedenleri?
MEB'den deprem bölgesindeki öğrenciler için 'parasız yatılılık' kararı
MEB'den deprem bölgesindeki öğrenciler için 'parasız yatılılık' kararı
'Afetzede Barınma Desteği' konusunda merak edilenler
'Afetzede Barınma Desteği' konusunda merak edilenler
278. saatte gelen mucize: 45 yaşlarında bir kişi kurtarıldı
278. saatte gelen mucize: 45 yaşlarında bir kişi kurtarıldı
Afetzedeler için 'barınma desteği' başvuruları e-Devlet üzerinden açıldı
Afetzedeler için 'barınma desteği' başvuruları e-Devlet üzerinden açıldı
Hatay BB Başkanı Savaş: 20 bin kişi depremde hayatını kaybetti
Hatay BB Başkanı Savaş: 20 bin kişi depremde hayatını kaybetti
Mimarlık fakültesine atanan İlahiyatçı dekan istifa etti
Mimarlık fakültesine atanan İlahiyatçı dekan istifa etti
Depremzedelere 10 bin lira 'Hane Başı Destek Ödemesi' başladı
Depremzedelere 10 bin lira 'Hane Başı Destek Ödemesi' başladı
Sahibine ulaşılamayan değerli eşyalar hazineye aktarılacak
Sahibine ulaşılamayan değerli eşyalar hazineye aktarılacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakanlıktan deprem bölgesindeki öğrenciler için 'parasız yatılılık' kararı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki öğrencilerin isterse okul pansiyonlarına "parasız yatılı" olarak yerleşebileceğini söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Şubat 2023 16:36, Son Güncelleme : 18 Şubat 2023 16:40
Yazdır
Bakanlıktan deprem bölgesindeki öğrenciler için 'parasız yatılılık' kararı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde öğrenim gören öğrencilerin tercihleri doğrultusunda ülke genelinde okullara nakillerinin sağlanmasına ilişkin karar alındığını hatırlattı.

İlgili mevzuat çerçevesinde, deprem felaketi nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki öğrencilerin istemeleri halinde "parasız yatılı olarak" okul pansiyonlarına doğrudan yerleştirilmelerinin planlandığını bildiren Özer, bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin "parasız yatılılığa doğrudan yerleştirme" başlıklı ilgili maddede "doğal afet ve savaş gibi olağanüstü durumlar nedeniyle korunmaya muhtaç duruma düşen öğrenciler. ... durumlarına uygun ortaöğretim kurumlarına parasız yatılı olarak yerleştirilir." hükmünün, bu planlamayı hayata geçirmeye imkan verdiğini belirtti.

Bakan Özer, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerimiz, istemeleri halinde ülke genelindeki okul pansiyonlarına doğrudan parasız yatılı olarak yerleştirilebilecek." bilgisini paylaştı.

Mahmut Özer, okulun pansiyon kontenjanı varsa okula müracaat edileceğini, okulun pansiyonunda yer yoksa il ilçe bursluluk ve parasız yatılılık komisyonuna müracaat edip komisyonun uygun bir pansiyona yerleştireceğini belirtti.

İstanbul'da 93 okula tahliye kararı
İstanbul'da 93 okula tahliye kararı
Millet İttifakı'nı oluşturan altı partinin genel başkanları 'deprem' gündemiyle toplandı
Millet İttifakı'nı oluşturan altı partinin genel başkanları 'deprem' gündemiyle toplandı
Sakarya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve kızı öldü
Sakarya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve kızı öldü
10 ilden nakille gelen öğrenciler için devam şartı aranmayacak
10 ilden nakille gelen öğrenciler için devam şartı aranmayacak
Türk Telekom'dan Kahramanmaraş'taki çadır kentlerde ücretsiz Wi-Fi hizmeti
Türk Telekom'dan Kahramanmaraş'taki çadır kentlerde ücretsiz Wi-Fi hizmeti
Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten alabilecek
Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten alabilecek

Bu Habere Tepkiniz

18 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

18 Şubat 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

18 Şubat 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanına hakaret eden memura yanlış maddeden disiplin cezası verilmiş

Cumhurbaşkanına hakaret eden memura yanlış maddeden disiplin cezası verilmiş

Danıştay 12. Dairesi, Vergi Dairesi Müdürlüğünde şef olarak olarak görev yapan davacının, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı/(eski) Başbakanına yönelik hakaret içeren paylaşımları ile belli bir siyasi partiye yönelik siyasi ve ideolojik paylaşımlarda bulunulduğundan bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (b) alt bendi gereğince devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun kararını hukuka aykırı bulan istinaf kararını onadı.
Acılar Dinene Kadar Buradayız!

Acılar Dinene Kadar Buradayız!

https://www.youtube.com/watch?v=kZHJgOD_d44
Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı yeni kararı açıkladı

Üniversiteler açılacak mı? YÖK Başkanı yeni kararı açıkladı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı. Özvar: Nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek, hibrit eğitim sistemi de değerlendirilecektir
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
Öğretmenlik'ten istifa eden açıkta iken EYT'den yararlanarak emekli olabilir mi?

Öğretmenlik'ten istifa eden açıkta iken EYT'den yararlanarak emekli olabilir mi?
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
Orduevine girişi yasaklanan amiralin açtığı davada dilekçe ret kararı

Orduevine girişi yasaklanan amiralin açtığı davada dilekçe ret kararı

Kamuoyunda 104 amiral bildirisi olarak bilinen olayda amirallerden birinin Danıştay'da açtığı davada dilekçe ret kararı verildi.
AYM, OHAL ilan edilen illerde bireysel başvuru sürelerini durdurdu

AYM, OHAL ilan edilen illerde bireysel başvuru sürelerini durdurdu

Anayasa Mahkemesince (AYM), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde bireysel başvuru sürelerinin 3 ay boyunca durdurulması kararlaştırıldı.
Diyanet'in Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ndeki değişiklikler yürürlüğe girdi

Diyanet'in Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ndeki değişiklikler yürürlüğe girdi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, olağanüstü haller ile afet ve acil durumlarda sunulacak din, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde planlayıp uygulayabilecek.
Anayasa Mahkemesi 22 Şubat 2023'te 6 dosyayı esastan karara bağlayacak

Anayasa Mahkemesi 22 Şubat 2023'te 6 dosyayı esastan karara bağlayacak

Anayasa Mahkemesi Şubat ayında Genel Kurul gündemini yoğunlaştırdı. 16 Şubatta 22 dosya görüşecek olan Yüksek Mahkeme bir hafta sonrasında da 6 dosyayı esastan görüşeceğini duyurdu.
MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı

MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı

MEB geçici görevlendirme yazısı yayınladı
Rize'de çığ düşme anı kameralara böyle yansıdı.

Rize'de çığ düşme anı kameralara böyle yansıdı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, çığ düşme anı kameraya yansıdı. Ayder Yaylası'nda yüksek bir yamaçta biriken kar kütleleri, ağır şekilde kayarak Ayder Deresi'nin üzerine düştü. Çığın düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.