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Deprem bölgesinde ev taşıma ücretlerine sınırlama

İçişleri Bakanlığı, deprem bölgelerinde taşıma ücretlerinde fahiş fiyatlandırmanın önüne geçilebilmesi amacıyla taşıma ücret tarifesine sınırlama getirdi. Bakanlığın genelgesiyle şehir içi taşıma ücretleri taşınılacak mesafe baz alınarak 6 bin ila 9 bin lira arasında olacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Şubat 2023 21:45, Son Güncelleme : 18 Şubat 2023 22:49
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Deprem bölgesinde ev taşıma ücretlerine sınırlama

İçişleri Bakanlığı, afetzedelerin taşınma sürecinde fahiş fiyat uygulanmasının önüne geçmek için oda temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla yapılan görüşmeler sonucu, nakliye firmalarının fiyat tarifelerini belirledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, valiliklere Afet Bölgelerinde Eşya Taşıma Tarifeleri" konulu genelge gönderildi.

Buna göre, nakliye firmaları, piyasa koşullarındaki taşınma bedelleri üzerinden bölgesel koşulları da değerlendirerek aşağı ya da yukarı yönlü yüzde 15 esneklik bandında fiyatlandırma yapacak.

ŞEHİR İÇİ FİYAT TARİFESİ

Evden eve eşya taşıma bedeli, genelgeye göre, 4 artı 1'e kadar daireler için piyasa koşullarında, şehir içi (25 kilometre dahil) işçilik bedeliyle birlikte azami 6 bin lira, il sınırları dahilinde ilçeler arasında işçilik bedeli dahil azami 9 bin lira olacak.

ŞEHİRLER ARASI FİYAT TARİFESİ

Şehirler arası evden eve eşya taşıma işinde, şehir içi taşıma bedeli 6 bin liraya azami ilave olarak (25 kilometreyi aşan kısmı için) kilometre başına 10 lira, ayrıca 1000 lira varış noktası asansör bedeli, 2 bin lira varış noktası işçilik bedeli ve 1000 lira şoför ücreti eklenecek.

Taşıma işlerinde asansör kiralanması halinde, onuncu kata kadar azami asansör kiralama bedeli 1000 lira, bu katın üzerindeki her kat için ilave 100 lira kiralama bedeli alınacak.

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