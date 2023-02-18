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G7 ülkeleri depremler nedeniyle Türkiye'ye taziyelerini sundu

G7 ülkeleri dışişleri bakanları, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye taziyelerini iletti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2023 22:59, Son Güncelleme : 18 Şubat 2023 23:01
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G7 ülkeleri depremler nedeniyle Türkiye'ye taziyelerini sundu

G7 ülkeleri dışişleri bakanları, Almanya'da 59. Münih Güvenlik Konferansı marjında bir araya geldi.

G7 2023 Dönem Başkanı Japonya'nın Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa tarafından toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada dışişleri bakanlarının yanı sıra Avrupa Birliği (AB) yüksek temsilcisinin, Japonya'nın dönem başkanlığında ilk kez bir araya geldiği ifade edildi.

Hukukun üstünlüğüne dayalı uluslararası düzeni koruma taahhüdünün yinelendiğine işaret edilen açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye halkına derin taziyelerini sunan G7 üyelerinin, ihtiyaç duyulan insani, kriz müdahale ve teknik yardımın serbestçe sağlandığından emin olunması için ortaklarıyla çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeybatısına insani erişimin genişletilmesi kararının tam uygulanmasının önemi vurgulandı.

Ukrayna ile dayanışma

İlk yıl dönümüne yaklaşılan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, ne kadar sürerse sürsün Ukrayna ile sarsılmaz bir dayanışmanın olduğu kaydedilen açıklamada, "adil ve kalıcı barışa" bağlılığı memnuniyetle karşılanan Ukrayna'nın, bu sonuca ulaşması için bu ülkeyle aktif olarak çalışılacağı taahhüt edildi.

Ukrayna'ya karşı, nedensiz ve acımasız taarruzu nedeniyle Rus yönetiminin en güçlü şekilde kınandığı açıklamada, Rusya'ya tüm güçlerini, Ukrayna'dan derhal ve koşulsuz çekmesi ve bu ülkenin bağımsızlığına, egemenliğine ve uluslararası tanınan sınırları içerisindeki toprak bütünlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler (BM) üyelerinin, BM Şartı gereğince herhangi bir ülkenin toprak bütünlüğü veya siyasi bağımsızlığına karşı tehdit veya güç kullanımından kaçınması gerektiği anımsatılan açıklamada, sadece Ukrayna'nın değil uluslararası toplumun faydası için Rusya'nın saldırganlığına karşı söz konusu bu temel prensibin savunulacağı vurgulandı.

Rusya'nın sivillere yönelik saldırıları kınanarak, savaş suçlarının cezasız kalmaması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, uluslararası hukuka dayalı olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil tüm sorumlulardan hesap sorulacağına dair taahhüt yinelendi.

Rusya'ya yönelik yaptırımların süreceği ve artacağı kaydedilen açıklamada, üçüncü taraflardan Rus ordusuna veya ona bağlı güçlere desteğe son vermeleri ya da bunun ağır sonuçlarıyla yüzleşecekleri uyarısında bulunuldu.

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sürdürülmesinin önemi

Açıklamada, savaştan ve Rus hükümetinin enerji ile gıdayı silah olarak kullanmasından kaynaklanan küresel zorluklarla mücadele edileceği ifade edilerek, bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabaları ile BM, Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında imzalanan ve milyonlarca ton buğdayın Ukrayna limanlarından çıkarılmasına olanak sağlayan Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sürdürülmesi ve genişletilmesinin kritik öneminin yeniden teyit edildiğine işaret edildi.

Rus yetkililerden de küresel talebin karşılanması için denetim hızını artırmaları istenen açıklamada, Ukrayna'nın kendini savunma hakkını yerine getirmesi konusunda askeri ve savunma yardımları da dahil desteklenmeye devam edileceği belirtildi.

Nükleer silahların 77 yıldır kullanılmadığı vurgulanan açıklamada, Rusya'nın nükleere ilişkin sorumsuz beyanatlarının kabul edilemez olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, kimyasal, biyolojik veya nükleer silahların ve bunlarla ilgili materyallerin kullanımının ağır sonuçları olacağı kaydedildi.

Bu arada, açıklamada Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesi en güçlü şekilde kınanarak, BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden denemenin, bölgesel ve uluslararası barışı tehdit ettiği anlatıldı.

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