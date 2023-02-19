Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor
Türkiye'yi sarsan depremlerin yıkıma sebep olduğu illerde artçı depremler devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem oldu. Ardından, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2023 07:18, Son Güncelleme : 19 Şubat 2023 07:16
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Açıklama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapıldı.
5,1 büyüklüğündeki depremin 6,2 kilometre derinlikle meydana geldiği ifade edildi. Artçı sarsıntı Adıyaman, Gaziantep ve diğer çevre illerde de hissedildi.
Adana
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 3.56'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.