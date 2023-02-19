Meteoroloji uyardı: 3 ilde kuvvetli ve yoğun kar yağışına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Tokat'ın kuzey ve doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize'nin doğusu, Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR



Doğu Karadeniz'in Doğusunda Kuvvetli Yağışlara Dikkat!: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in doğusunda kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, bu sabah saatlerinden itibaren Rize'nin doğusu, Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı olarak görüleceği tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.