Erdoğan'dan 'seçim tarihi' tartışmalarına nokta: Öncelik yaraları sarmak

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Cumhurbaşkanı'nın gündemi 'Seçim tarihi' değil; afetzedeler için yüz binlerce kalıcı konutu hızla inşa etmek.

'SANDIĞIN SIRASI DEĞİL'

Kurmayları ile deprem bölgesi için atılacak adımları görüşen Erdoğan, sandık tartışmaları için "Muhalefet tutturmuş 'seçim de seçim' diye, bunu konuşmanın sırası değil. Hızla yaraları saracağız. Önce konteyner kentleri, ardından kalıcı konutları yapacağız. Yüz binlerce yeni yeni konut üreteceğiz" değerlendirmesi yaptı.

EYT İÇİN KARAR HAFTASI

Deprem nedeniyle EYT konusu da Ak Parti'nin tartıştığı gündem maddeleri arasında. Parti kurmayları "Depremin yaralarının sarılması için EYT'nin bir süreliğine ertelenmesine yönelik öneriler var. Bazı arkadaşlarımız 3 ay, bazıları 2 yıl bekletilmesi gerektiğini düşünüyor. Ancak ağırlık görüş EYT'nin planlandığı şekilde yasalaştırılması yönünde" dedi.