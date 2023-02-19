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İstismarcılar 'yakınım enkazda' diyip kasa aratmışlar

Adıyaman'da sona gelen arama kurtarma çalışmaları taleplere göre devam ediyor. Bazı istismarcılar "Enkaz altında yakınım var" diyerek kurtarma ekiplerini çağırıp, içinde para ve altın bulunan kasalarını çıkarttırmaya çalışıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Şubat 2023 08:14, Son Güncelleme : 19 Şubat 2023 07:53
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İstismarcılar 'yakınım enkazda' diyip kasa aratmışlar

Peş peşe gelen iki depremin büyük yıkıma uğrattığı Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Ekipler, vatandaşların yeniden arama-kurtarma talep ettiği noktalarda çalışma yapıyor. Bazen enkaz çalışmalarını istismar eden depremzedelere de rastlanıyor. Arama-kurtarma çalışmaları büyük oranda bitirildi. İlk arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığını aktaran yetkililer "Şu an sadece vatandaşların yeniden arama-kurtarma talep ettiği noktalarda çalışma yapıyoruz. Yoksa Adıyaman'ı daha önce tarayıp bitirdik. Hatta bazı enkazları 8-10 kere aradık" dedi.

14 BİN 610 EKİP GÖREV YAPTI
Yetkililer, deprem sırasında 4 bine yakın binanın çöktüğünü belirterek "Adıyaman'da 14 bin 610 kişilik arama-kurtarma ekibimiz vardı. Bunlar yan destek ekipleriyle 16 bine çıkmıştı. Deprem esnasında çöken 4 bine yakın bina vardı. Arama-kurtarma çalışmaları bittikçe ekipleri farklı yerlere ya da görevlere yönlendiriyoruz. Arama-kurtarma çalışmalarına devam ederken bir yandan çadır ve konteyner kentler kuruyoruz, bir yandan de depremzedelere yemek dağıtıyoruz" diye konuştu. Yeniden talep edilen arama-kurtarma çalışmalarının bazı depremzedeler tarafından suistimal edildiğine dikkat çeken Valilik yetkilileri "Bazıları 'Falan kişiye ulaşamıyorum' diyerek yeniden arama talep ediyor. Enkazda tekrar arama çalışması yapıyoruz. Ama depremzede yakınını değil para kasasını aratıyor. Biz önceden bilemediğimiz için kişinin beyanını esas almak zorundayız" ifadelerini kullandı.

BAZI ÇADIRLAR TEHLİKEDE
4 farklı noktada çadır kentlerin kurulduğu Adıyaman'da bir yandan da konteyner kent için çalışmalar sürdürülüyor. Ancak bazı depremzedeler çadır kentlere gitmek yerine evlerinin bahçesine ya da enkaz başına çadır kurmayı tercih ediyor. Depremzedeler, buna gerekçe olarak oluşabilecek salgın hastalığı veya ailelerinin gitmek istememesini bahane ederken, Valilik yetkilileri de bu durumun koordinasyonu zorlaştırdığını dile getiriyor. Yetkililer "Herkes bahçesine, evinin önüne çadır kurmak istiyor. Ya da enkazda kıymetli eşyaları olanlar, çadır kente yerleşmiş ancak bir çadır da enkazın yanına kurmak istiyor. Bu da yardımların dağıtılmasını, düzenin sağlanmasını zorlaştırıyor. Ayrıca yıkılmamış binanın yanına kurulan çadırlar da tehlikeli konumda. Binanın çökmesi durumunda çadırın üstüne yıkılma ihtimali var" diye uyarıyor.

HIRSIZLIĞA FIRSAT YOK
Sosyal medyada hırsızlık olaylarına karşı insanları galeyana getiren paylaşımların yapıldığını vurgulayan yetkililer "Bunu yapanlar sosyal medyada genel itibarıyla ciddi manada insanları galeyana getirmek, yalana yanlışa sevk etmek istiyorlar. Hırsızlık olaylarına karşı polisimiz, jandarmamız, askerimiz zaten sokaklarda kol geziyor. Bu tarz durumlarda gereğini yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundular.

MAHMUT ÖZAY - FERHAT EKİNCİ
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