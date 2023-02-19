Barınma ve taşınma yardımından nasıl yararlanılacak?

Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği sağlanacak.



Sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacak. Bir yıl boyunca ödenecek barınma yardımı ev sahiplerine 60 bin lira, kiracılara 24 bin lira olacak.



Barınma desteği için hesap açılması, kira kontratının bulunması zorunluğu bulunmuyor. Apartman görevlilerine de işini resmi olarak belgelemesi durumunda 24 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma yardımı ödemesi yapılacak. İşte yardım başvuruları ve ödeme koşullarına ilişkin soruların yanıtları:



İkamet adresi başka yerde olan destek ödemesi alabilecek mi?

Konutları hasar görüldüğü tespit edilen herkes barınma desteğinden yararlanacak. Kimlik paylaşım sistemindeki kayıtların uyuşmaması durumunda afetzedenin ikametgahı teyit edilerek ödemeler yapılacak.

Destekten yararlanmak için hesap açılmasına gerek yok. Her ilde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteği alınabilecek.



Yardım desteği, Ziraat Bankası'nda hesabı olanların kendi hesabına olmayanların da TC kimlik numaralarına yatırılacak. Barınma desteği ödemesi, hasarlı konutta ikamet eden eşlerden konutun tapuda kayıtlı olduğu kişi adına yapılacak.



Kiracı olarak oturduğum daire yıkıldı ama sözleşmem yok, destek çıkar mı?

Kimlik paylaşım sisteminde ikametgah sorgulandıktan sonra Tapu Kadastro Bilgi Sistemi'nden yapılacak inceleme sonucuna göre ev sahibi olmadığı belirlenenler barınma desteği alabilecek. Apartman görevlileri de işini resmi olarak belgelemesi kaydıyla yıkık, hasarlı konut için 24 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma desteği alabilecek.

Ödemeler ne zaman yapılmaya başlayacak?

Çevre Bakanlığı'nca yapılacak hasar tespit işlemleri tamamlandıkça ödemeler yapılacak. Yardım desteği, evi hasar alan her vatandaşa TC kimlik numarası üzerinden Ziraat Bankası'na yapılacak.

Kimler 15 bin lira taşınma yardımı alabilecek?

Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem nedeniyle Çevre Bakanlığı ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır ve orta hasarlı tespit edilen ailelere 15 bin lira taşınma yardımı yapılacak.

Kira yardımının ödenme koşulları neler?

Depremden zarar görenlerin ikametinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapılacak.

Teknik ekiplerce yıkık, acil yıktırılacak, ağır ve orta hasarlı olan ailelere 12 ay boyunca; ev sahibi olanlara aylık 5 bin lira olmak üzere toplam 60 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira olmak üzere 24 bin lira kira yardımı yapılacak.



Yıkık ya da hasarlı konutlar için verilen barınma desteğinin tamamı hemen alınır mı?

İkamet adresinin bulunduğu il valiliğince yapılacak incelemeler sonrasında sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacak. Konteyner talebi olanlara sadece 15 bin lira taşınma yardımı olacak ancak barınma desteği verilmeyecek.

Birden fazla konut için ayrı ayrı barınma desteği alınabilir mi?

Afetzedelerin fiilen ikamet ettiği ve hasarlı olan konut için hasar durumuna göre afetzedelere barınma desteği yapılıyor. Fiilen ikamet edilmeyen konut için barınma desteği yapılmıyor.

Anne-babasına ait konutta yaşayan evli afetzedeler de yardım alabilir mi?

Evli afetzede barınma desteği açısından ev sahibi kabul edilir. Konut yıkık, hasarlıysa 60 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma desteği alır.

Boşanmış afetzede de barınma ve taşınma desteğini alabilecek. Bekar olanlar ise barınma desteği açısından kiracı kabul edilecek yıllık 24 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma desteği alabilecek.



Hisseli konutlarda barınma desteğinden nasıl yararlanılacak?

Hisseli konutlarda sadece ikamet eden kişiye hasar durumuna göre barınma desteği verilecek.



Hisse sahiplerinin tamamı aynı evde oturuyorsa konutun hasar durumuna göre barınma desteği miktarı en çok hisse sahibine, hisseler eşitse ilk başvuruyu yapana verilecek. İstenmesi halinde bir kişiye muvafakat verilerek bütün ödemeler sadece bir kişiye yapılabilecek.



Dede, nineye ait konutta yaşayanlar destek ödemesi alabilecek mi?

Üst ebeveyne ait konutlarda yaşayanlar kiracı kabul edilecek, yıllık 24 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma desteği alabilecek.

HAZAL ATEŞ