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Hayırsız evlat babasını öldürdü, ardından kayıp ihbarı yaptı

Bursa'da bir apartmanın deposunda cansız halde bulunan kapıcının, öz oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Babasını öldürdükten sonra polise kayıp ihbarında bulunan şüphelinin olay yerindeki tedirgin halleri kameraya yansıdı. Babasıyla ilgili polise birbirinden farklı senaryolar uyduran gencin yalanlarını cinayet büro ekipleri kısa sürede çözdü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2023 09:25, Son Güncelleme : 19 Şubat 2023 09:35
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Hayırsız evlat babasını öldürdü, ardından kayıp ihbarı yaptı

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Mutlular Caddesi'nde bir apartmanda kapıcılık yaptığı öğrenilen Mustafa Demirel'den (60) yakınları birkaç gündür haber alamadı. Apartmanın altındaki depoda kaldığı iddia edilen Mustafa Demirel'in yakınları olay yerine geldi. Talihsiz adamı yerde kanlar içinde gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede apartmana sağlık ekipleriyle polis sevk edildi. Mustafa Demirel'in vücudunun farklı yerlerinden silahla vurularak öldürüldüğü ve olayın birkaç gün önce gerçekleştirilmiş olabileceği iddia edildi.

Öldürüp kayıp ihbarında bulundu

Olay yerine gelen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Mustafa Demirel'in baş ve sırt kısmından pompalı tüfekle 3 el ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi. Polis olaydan sonra babası hakkında kayıp ihbarında bulunan Hakan Demirel'in (32) ifadesine başvurdu. Babasının tarihi eser meraklısı olduğunu ve bu konuda sosyal medyada paylaşımlar yaptığını, daha önce birkaç kişi ile babasının tarihi eser paylaşımı konusunda kavgalı olduğunu, hatta en son görüştüklerinde de babasının kendisine "Bir an önce buradan git. Birazdan gelirler" diyerek kendisini gönderdiğini, odada asılı bir pompalı tüfek olduğunu, "Bu neden burada duruyor" diye sorduğunda babasının "Bilmiyor musun? Evdeki tüfek, ne olur ne olmaz diye burada tutuyorum" dediğini söylemesi üzerine polis ekipleri bu yönde araştırma başlattı. Babasının yanından ayrıldıktan sonra kendisine mesaj atıp kredi katından alışveriş yapmak için izin istediğini de belirten Hakan Demirel, uydurduğu birbirinden farklı senaryolarla polisi oyalamaya çalıştı.

Güvenlik kameralarından belirlendi

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, cinayetin işlendiği pompalı tüfeği olay yerinde bulamayınca soruşturmayı derinleştirdi. Cinayetin ardından bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarının tamamına bakan ekipler, olayın işlendiği depoya kapıcının küçük oğlundan başka kimsenin girmediğini belirleyince, Hakan Demirel'i gözaltına aldı. Daha önce verdiği ifadelerin tamamı polis tarafından çürütülen katil zanlısı bir süre sonra cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

Bir süredir birlikte olduğu bir kız arkadaşı olduğunu, evlenmek istediklerini ancak babasının olumlu bakmayıp kız arkadaşı hakkında hoş olmayacak sözler söylediğini anlatan Hakan Demirel, "2021 yılından bu yana devam eden bir ilişkim var. Birkaç kez ayrılıp barıştık. Son 1 senedir görüşüyorduk. O gün kız arkadaşımın yanından ayrıldıktan sonra babamın yanına gittim. Babam ilişkimizi daha önceden biliyordu. Hiçbir zaman onay vermedi. Birlikte yemek yedik. Ben konuyu açıp evlenmek istediğimi söyleyince yine sinirlendi. Küfretmeye başladı. Kız arkadaşım hakkında da ileri geri konuşunca sinirlendim odadan kendisine ait pompalı tüfeği aldım merdivenlerden depo olarak kullanılan üst kattaki odaya çıktığı sırada arkasından ateş ettim. Odanın iç tarafına düştü. Tüfeği saklayıp olay yerinden kaçtım" dedi.

Cinayeti işledikten sonra eve gelip babasının kredi kartından alışveriş yaptığını, ardından babası hayattaymış gibi kendisine mesaj atarak kredi kartından alışveriş yapmak için izin istediğini anlatan Hakan Demirel, "Eve geldim, abim babama ulaşamadıklarını söyleyince birlikte telefon ettik. Sonra abimle birlikte babamın kapıcılık yaptığı eve gittik. Kaldığı yere girip kendisini aradık. Abimin aklına depoya bakmak gelmeyince geri döndük. Bu sırada polisi arayarak kayıp ihbarında bulundum. Bir gün sonra abimle olay yerine tekrar geldiğimizde merdivenlerden çıkınca babamın cansız bedenini gördük" dedi. Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanan Hakan Demirel, çıkışta görüntü alan kameralara "Aşkım seni çok seviyorum" diye seslenip babasını öldürdüğü için çok pişman olduğunu söyledi.

Öte yandan, cinayet zanlısı Hakan Demirel'in babasının cesedinin bulunduğu gün cinayeti işlediği evin önünde beklerken yaşadığı endişe dolu anlar kameraya yansıdı.

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